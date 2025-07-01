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Машины-долгожители: он первым пересёк границу в 4 миллиона пробега

2:53
Авто

Миллионные пробеги — привычное дело для тягачей и фур, которые каждый день наматывают сотни километров. А вот для легковушек такие показатели — редкость, почти миф. Но в истории есть удивительные исключения: машины, которые проехали сотни тысяч и даже миллионы километров без капитального ремонта двигателя. Причём все эти достижения документально подтверждены.

Lincoln Town Car
Фото: AN 976PM by Marco 56, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Lincoln Town Car

Volvo, которое не остановить

Настоящая легенда — Volvo P1800 американца Ирва Гордона. Купленное в 1966 году, это купе стало ежедневным транспортом на десятилетия. За 44 года автомобиль проехал 4,8 миллиона километров — и всё это на одном моторе без "капиталки". В 1998 году машина попала в Книгу рекордов Гиннеса как абсолютный рекордсмен.

Mercedes, ставший музейным экспонатом

Mercedes-Benz 240D 1976 года с дизельным двигателем набрал почти 4,6 миллиона километров. Его передал в музей в Штутгарте владелец Пол Харман. Масло он менял каждые 5 тысяч километров, а из серьёзных вмешательств — только замена цепи ГРМ и всех прокладок на пробеге около 900 000 км. Всё остальное — оригинальное.

Жук, который не умирает

Volkswagen Beetle 1963 года принадлежал Альберту Клейну и за свою жизнь проехал 2,3 миллиона километров. Капитального ремонта мотор не видел. Секрет? Осторожная езда и дисциплина в обслуживании. Машина вошла в Книгу рекордов в 1993 году.

Американец с гарантией навсегда

Lincoln Town Car 1983 года в руках Чета Белиля проехал почти 2,1 миллиона километров. В этом помогла пожизненная гарантия: авто обслуживали у официального дилера, и весь путь был под контролем. Мотор — 5-литровый V8, коробка — автомат на четыре передачи. Единственная серьёзная поломка — трансмиссия.

BMW, которое доказало: легенды не врут

Среди рекордсменов и представитель немецкой школы — BMW 325i. В 1990 году компания Mobil Oil купила его для стендовых испытаний. Четыре года без остановки, со средней скоростью 137 км/ч. После тестов двигатель разобрали — и он был как новый. Зафиксированный пробег — 1,6 миллиона километров. Даже легковушка способна на подвиги, если за ней следить.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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