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Самые неожиданные причины по которым вашу машину может остановить инспектор — вы точно не догадывались

Авто

Каждый водитель хотя бы раз задавался вопросом: почему именно его машину выбрали для остановки сотрудники ГИБДД? И речь не всегда о грубых нарушениях. Иногда достаточно одной детали, чтобы привлечь внимание. Об этом рассказал новостной портал "За рулём".

Автомобиль ГАИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Автомобиль ГАИ

Грязная машина — подозрительный знак

На первый взгляд — мелочь. Но если кузов покрыт плотным слоем пыли, особенно в сухую погоду, инспектор может насторожиться. По закону штрафа за немытый автомобиль нет, но грязные номерные знаки, фары и стёкла — уже формальный повод для остановки. Всё, что должно обеспечивать безопасность и идентификацию автомобиля, обязано быть чистым.

Лобовое стекло с паутинкой — потенциальная угроза

Если на стекле есть трещины, особенно в зоне видимости водителя, инспектор почти наверняка вас остановит. Причина — в нарушении обзора. К тому же, повреждение может быть следствием ДТП, что тоже требует проверки.

Шатающийся номер — тревожный сигнал

Если номерной знак закреплён не по регламенту — скажем, держится на одном болте или под наклоном — это повод задуматься, не скрывают ли что-то от камер. Инспектору достаточно одного взгляда, чтобы принять решение об остановке.

Дым и пар из выхлопной трубы

Густой чёрный дым, белый пар или резкий запах — всё это может указывать на неисправность двигателя. Подобные сигналы не остаются без внимания: инспектор вправе проверить техническое состояние машины.

Свет не по правилам

Сгоревшая фара — это уже нарушение. Особенно ночью, когда видимость и безопасность критично зависят от освещения. Даже днём при движении без ближнего света или ДХО инспектор имеет право остановить автомобиль.

Шумный выхлоп — приманка для остановки

Если вы установили "прямоток" или выхлопная система повреждена и издаёт чрезмерный шум — готовьтесь к вниманию со стороны сотрудников ДПС. Особенно это актуально в ночное время и в жилых зонах.

Перевозка груза — тоже зона риска

Доски, трубы, строительные материалы, выступающие за пределы кузова, — это не только неудобно, но и опасно. Если груз плохо закреплён или не обозначен флажками и световозвращающими элементами, инспектор имеет полное право остановить машину.

Кузов с вмятинами — повод для проверки

Повреждения капота, дверей или бамперов могут указывать на недавнюю аварию. Инспектор может попросить показать документы — например, европротокол или справку о ДТП.

Несоответствие светового оборудования

Ксенон и светодиоды, если они не предусмотрены заводом, — это техническое нарушение. Например, в "Жигулях" или бюджетных моделях Hyundai заводом устанавливались только галогеновые лампы. А значит, замена на другой тип требует оформления изменений в конструкции.

Манера вождения выдаёт больше, чем кажется

Плавно качающаяся по дороге машина, внезапные перестроения, резкие торможения или, наоборот, медленное "ползание" — всё это может указывать на усталость или даже алкогольное опьянение. Такие машины всегда под прицелом.

Колесо с низким давлением — не шутка

Инспектор может остановить машину, заметив спущенное колесо, — не для наказания, а из заботы о вашей безопасности. Ведь на большой скорости это может закончиться аварией.

Громкая музыка и шум в салоне

Развесёлые пассажиры, открытые окна и грохочущие динамики особенно раздражают ночью. Но главное — это может свидетельствовать о нарушениях, например, о вождении в нетрезвом виде.

Тонировка выше нормы — красная тряпка

Если стёкла затонированы слишком сильно, особенно лобовое и передние боковые, инспектор вас точно заметит. Даже если у него нет прибора, он может остановить и провести профилактическую беседу — с измерением, если потребуется.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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