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Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей

2:29
Авто

На витрине — блеск, под капотом — сомнение. Некоторые машины обещают больше, чем способны дать. Сравнение с Вестой становится не в пользу "красавцев".

Lada Vesta SW
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Vesta SW

1. Chery Arrizo 8

С первого взгляда — премиум: хром, огромный экран, матовые панели. Но ценник почти как у Camry. Под капотом — 1.6 турбо с вариатором, который расходует топливо как V6, но не радует динамикой. На вторичке теряется до 30% за год. Запчастей часто нет, внутри — тесно, шумоизоляция посредственная. Подвеска к российским дорогам не приспособлена.

2. Geely Tugella

Позиционируется как доступный кросс-купе с турбомотором 2.0, полным приводом и автоматом Aisin. Но ценник в 4 млн ставит под сомнение разумность покупки. Подвеска — жёсткая, руль — "ватный", шумоизоляция слабая. Через два года — резкое падение цены из-за дорогого обслуживания и малой популярности.

3. Chevrolet Cobalt

Предлагается как надёжный и простой автомобиль: мотор 1.5, проверенный автомат. Но при стоимости от 1,5 млн — слишком аскетично. Дизайн устарел, шумоизоляции нет, пластик — грубый. Комфорта — минимум, современных опций — нет. На фоне Весты — проигрыш по всем статьям.

4. Lifan X70

Когда-то пользовался спросом за счёт доступности. Сейчас — бренд исчез, сервисов почти не осталось. Продажа возможна только с дисконтом. В наличии — слабый мотор, уставшая подвеска и риск остаться без запчастей. Некоторые экземпляры на вторичке стоят свыше миллиона — безосновательно.

5. FAW Bestune B70

Внешне — эффектный седан. Внутри — тяжеловат, мотор слабый, коробка тормозит, пластик царапается. Цена от 2,5 млн не подкреплена репутацией бренда. Через пару лет — сложности с продажей из-за слабой узнаваемости.

Позиция Весты может восприниматься как компромисс, но при сравнении с этими моделями она оказывается рациональным выбором: понятное обслуживание, ликвидность, вменяемая цена.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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