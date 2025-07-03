Ваша остановка незаконна: кто не имеет права требовать документы и штрафовать водителей

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Многие водители слышали совет: "Стажёру документы не показывай". Но далеко не все знают, почему это действительно важно. На дороге легко столкнуться с тем, кто формально не имеет права вас проверять — и об этом стоит знать заранее.

Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

Кто такой стажёр и чем он отличается от инспектора

Стажёр — не полицейский, а ученик на практике. У него нет специального звания, оружия и права самостоятельно проводить проверки. По приказу МВД №942 он может только присутствовать при работе инспектора, но не исполнять его функции.

Узнать стажёра просто:

на нём обычно только жилет с надписью "ДПС";

отсутствует кобура с оружием;

нет форменного головного убора и нагрудного знака;

в служебном удостоверении будет чётко указано: стажёр.

Может ли стажёр требовать документы

Нет. Он не имеет полномочий проверять документы, составлять протоколы или выписывать штрафы. Любые его действия не имеют юридической силы. Даже если водитель нарушил ПДД, зафиксировать это может только полноценный инспектор.

Поэтому, если остановку инициирует стажёр, водитель вправе:

отказаться от предъявления документов;

вежливо попросить позвать уполномоченного сотрудника.

Это закреплено в пункте 10 приказа МВД №942.

Имеет ли стажёр право останавливать машину

Нет, не имеет. Согласно ПДД, требование об остановке вправе предъявлять только:

регулировщик;

уполномоченный инспектор.

Стажёр к ним не относится. Но если вас останавливает группа сотрудников, среди которых есть и стажёр, игнорировать сигнал нельзя. Для безопасности лучше остановиться и дождаться инспектора — но взаимодействовать только с ним.

Что делать, если к вам подошёл стажёр

Если вас остановил стажёр:

не передавайте ему документы;

вежливо уточните его статус, попросите удостоверение;

требуйте инспектора для законного оформления процедуры.

Так вы избежите ситуаций, когда ваши права нарушаются — пусть даже неосознанно, но с последствиями.

Уточнения

Стажёр - лицо, поступившее на новую работу и проходящее испытательный срок

