Кто чаще всего попадает под внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый

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Сотрудники дорожно-патрульной службы не останавливают автомобилистов случайно. Их внимание концентрируется на определённых водителях и автомобилях, поведение которых повышает вероятность нарушений или аварий. Основания для остановки гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain водительское удостоверение

Новички за рулём — под особым контролем

Особое внимание инспекторы уделяют тем, кто недавно получил водительское удостоверение. Неопытные водители либо излишне осторожны, либо, наоборот, пытаются доказать себе и другим, что полностью контролируют ситуацию. Повышенная самоуверенность приводит к:

превышению скорости;

резким перестроениям;

игнорированию правил.

Кроме того, новички часто ездят на автомобилях с пробегом, где техническое состояние оставляет желать лучшего. Проблемы с тормозами, фарами, рулевым управлением — всё это повод для остановки и проверки.

Нервное поведение настораживает

Если водитель ведёт себя уверенно, держит стабильную скорость и плавно входит в повороты — его вряд ли остановят. Но те, кто:

резко меняет скорость;

делает хаотичные манёвры;

часто отвлекается в салоне, поправляет зеркало, ищет что-то на сиденье —

привлекают внимание. Такое поведение может указывать на неопытность, стресс или даже на алкогольное или наркотическое опьянение.

Внешний вид автомобиля имеет значение

Машины с нестандартным тюнингом также в зоне риска. Установленные самостоятельно бамперы, заниженная подвеска, нештатная оптика — всё это может быть незаконным. Если изменения не оформлены официально, инспектор имеет полное право остановить машину для проверки документов и соответствия конструкции установленным нормам.

Таксисты под прицелом

Отдельная категория — водители такси. Они регулярно проверяются, поскольку статистика ДТП среди них остаётся высокой. Причины понятны:

стремление выполнить больше заказов за короткое время;

работа в утомительном ритме;

склонность к риску ради экономии минут.

Результат — частые нарушения: проезд на красный, игнорирование знаков, опасные обгоны. Поэтому машины с жёлтыми номерами или фирменной раскраской автоматически привлекают внимание ДПС.

Главное — поведение на дороге

Стабильная езда, соблюдение ПДД и адекватное общение с инспектором — лучший способ избежать ненужных остановок. Водитель, который не даёт поводов для подозрений, скорее всего, доедет до места назначения без вмешательства со стороны.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) - самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

