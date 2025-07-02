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Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт

2:28
Авто

Автодилеры постоянно обновляют ассортимент, освобождая площадки под новые модели. Но далеко не каждый автомобиль успевает найти покупателя вовремя. Возвратить машину обратно производителю невозможно, а значит, продавцам приходится искать альтернативные решения. Чем дольше авто простаивает без дела, тем больше убытков несёт дилерский центр.

Машины на корабле
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communications Specialist 3rd Class Shawn J. Stewart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машины на корабле

Временная замена клиентам — способ компенсировать простои

Одно из самых практичных решений — использовать непроданные автомобили как подменные. Клиенты, оставившие своё авто в ремонте, получают такую машину временно. За это время транспорт набирает небольшой пробег, но зато продаётся быстрее. Даже с минимальной скидкой этот подход оказывается выгоднее, чем просто держать машину на складе.

Региональные различия спасают продажи

Что не понравилось покупателю в Москве, может заинтересовать жителя Тюмени или Краснодара. Дилеры всё чаще перенаправляют залежавшиеся модели в другие регионы, где спрос на определённые конфигурации выше. В этом случае автомобили передаются партнёрским салонам, что увеличивает шансы быстрой реализации.

Аукцион — риск и потери

Если и это не срабатывает, остаётся менее привлекательный путь — продажа через аукцион. Здесь неизбежны потери:

  • цену приходится снижать;

  • часть суммы забирает аукционный дом;

  • машину почти никогда не удаётся реализовать по изначальной стоимости.

Этот метод рассматривается как крайняя мера — только в случае, если остальные способы не дали результата.

Стоянка и утилизация — худший исход

Иногда автомобиль так и не удаётся продать. В таких случаях его отправляют на специализированную стоянку, где он может простоять несколько лет без движения. Со временем дилеры принимают решение о списании или утилизации.

По мировым данным, более 25 миллионов машин по факту "заморожены" на таких территориях. Для автосалонов это превращается в тяжёлое бремя: аренда земли, техническое обслуживание и страхование становятся постоянной статьёй расходов. Такие стоянки часто выглядят как гигантские автомобильные кладбища, где каждая машина — символ невостребованного спроса.

Уточнения

Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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