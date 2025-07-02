Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт

Автодилеры постоянно обновляют ассортимент, освобождая площадки под новые модели. Но далеко не каждый автомобиль успевает найти покупателя вовремя. Возвратить машину обратно производителю невозможно, а значит, продавцам приходится искать альтернативные решения. Чем дольше авто простаивает без дела, тем больше убытков несёт дилерский центр.
Одно из самых практичных решений — использовать непроданные автомобили как подменные. Клиенты, оставившие своё авто в ремонте, получают такую машину временно. За это время транспорт набирает небольшой пробег, но зато продаётся быстрее. Даже с минимальной скидкой этот подход оказывается выгоднее, чем просто держать машину на складе.
Что не понравилось покупателю в Москве, может заинтересовать жителя Тюмени или Краснодара. Дилеры всё чаще перенаправляют залежавшиеся модели в другие регионы, где спрос на определённые конфигурации выше. В этом случае автомобили передаются партнёрским салонам, что увеличивает шансы быстрой реализации.
Если и это не срабатывает, остаётся менее привлекательный путь — продажа через аукцион. Здесь неизбежны потери:
цену приходится снижать;
часть суммы забирает аукционный дом;
машину почти никогда не удаётся реализовать по изначальной стоимости.
Этот метод рассматривается как крайняя мера — только в случае, если остальные способы не дали результата.
Иногда автомобиль так и не удаётся продать. В таких случаях его отправляют на специализированную стоянку, где он может простоять несколько лет без движения. Со временем дилеры принимают решение о списании или утилизации.
По мировым данным, более 25 миллионов машин по факту "заморожены" на таких территориях. Для автосалонов это превращается в тяжёлое бремя: аренда земли, техническое обслуживание и страхование становятся постоянной статьёй расходов. Такие стоянки часто выглядят как гигантские автомобильные кладбища, где каждая машина — символ невостребованного спроса.
Автомоби́ль - моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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