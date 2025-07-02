Новый владелец тянет с учётом: какие риски несёт продавец после продажи машины

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Сделка по продаже автомобиля на вторичном рынке редко проходит гладко. Одни покупатели затягивают с переоформлением, другие используют договор как прикрытие, а ответственность за машину всё это время может лежать на вас. Даже после передачи ключей расслабляться рано — пока регистрация не завершена официально, все юридические риски остаются на прежнем владельце.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Авто арсенал

Почему 10 дней — не просто цифра

Согласно закону, новый собственник обязан поставить машину на учёт в течение 10 дней с момента заключения договора. Нарушение срока грозит ему штрафом от 1500 до 2000 рублей. Однако отсутствие контроля делает это правило формальным: на практике новый владелец может изменить дату в договоре, подделать подпись — и снова "отсчитать" десять дней. В результате автомобиль может месяцами числиться на старом хозяине.

Такой лазейкой особенно любят пользоваться перекупщики: они не хотят регистрировать машину на своё имя, пока не подготовят её к перепродаже. В выигрыше остаются только они — прежний владелец рискует получать штрафы и налоговые уведомления.

Какие риски несёт продавец

Штрафы за нарушения - до тех пор, пока машина юридически принадлежит вам, именно вы получите "письма счастья" за парковку, превышение скорости или проезд на красный. Даже если фактически вы машиной не пользуетесь.

Транспортный налог - начисляется на того, кто числится в базе. Если автомобиль мощный, сумма может оказаться серьёзной, особенно когда уведомление придёт с задержкой.

Накопление задолженности - чем дольше вы не отслеживаете статус регистрации, тем больше могут накопиться штрафы и налоги, о которых узнаете слишком поздно.

Оспорить их можно, предъявив договор купли-продажи. Но процесс требует времени, нервов и обращений в разные инстанции.

Как проверить регистрацию после продажи

Самый простой способ — онлайн-сервис ГИБДД. Нужно ввести VIN-код и отправить запрос. Через несколько секунд система покажет, на кого оформлено транспортное средство. База данных обновляется регулярно, так что информация будет актуальной.

Если выяснилось, что покупатель не выполнил свои обязательства, попробуйте сначала связаться с ним. В некоторых случаях это помогает ускорить процесс. Если нет — у вас есть право снять автомобиль с учёта в одностороннем порядке.

Как снять автомобиль с учёта самому

Зайдите на портал "Госуслуги".

Найдите раздел "Снятие с регистрационного учёта по договору".

Заполните заявление и прикрепите копию договора купли-продажи.

После обработки заявки автомобиль исчезнет из вашей учётной записи. Альтернативный способ — личное посещение отделения ГАИ, где процедура выполняется при участии инспектора.

Чем раньше вы зафиксируете смену владельца в официальных базах, тем меньше шансов получить чужие долги, штрафы и проблемы.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) - самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

