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ГРМ живёт своей жизнью: как одна ошибка приводит к встрече поршней с клапанами

3:44
Авто

Многие автолюбители при покупке машины встают перед выбором: цепь или ремень в приводе газораспределительного механизма. На первый взгляд — мелочь, но именно от этого зависит, как долго и без проблем прослужит двигатель. Один вариант долговечнее, другой — проще и дешевле в обслуживании. Какой выбрать, чтобы потом не попасть на дорогостоящий ремонт?

Двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Двигатель

Что лучше: цепной или ременной привод

Современные автопроизводители используют обе технологии, и каждая из них имеет свои плюсы и минусы. Цепной привод выигрывает в долговечности: его редко меняют в первые годы эксплуатации. Это особенно важно при покупке подержанного авто — прежние владельцы часто экономят на обслуживании, оставляя замену ремня на совесть следующего хозяина. Цепь же выдерживает пробеги в 150-200 тысяч километров и выходит из строя гораздо реже.

Ремень, напротив, нуждается в регулярной замене. Он сделан из композитных материалов и со временем теряет прочность. Особенно быстро он изнашивается при перепадах температуры, попадании грязи, масла и влаги. Даже если машина стоит без движения, ремень постепенно "умирает".

Почему цепь надёжнее

  • Цепь не рвётся внезапно — максимум, что случается, это растяжение

  • Расположена внутри двигателя и постоянно смазывается

  • Практически не требует обслуживания

  • При необходимости замены обновляется вместе с натяжителем

Интересный факт: впервые цепной привод массово применили ещё в 1927 году — тогда это было технологическим прорывом. Сегодня используются два типа цепей — роликовые и пластинчатые. По сути, они одинаково надёжны и служат долгие годы. Да, цепь тяжелее и дороже в замене, но её ресурс полностью оправдывает эти вложения.

Чем опасен ременной привод

  • Может внезапно оборваться, особенно при холоде, износе или длительном простое

  • Уязвим к внешним факторам: грязь, масло, перепады температур

  • Трудно оценить его состояние на глаз

  • Износ роликов и натяжителей приводит к ослаблению всей системы

Ремень работает тише и легче цепи. Его расположение снаружи двигателя упрощает замену. Но именно доступность делает его уязвимым: любое попадание масла или влаги ускоряет разрушение. А в некоторых моторах ремень дополнительно приводит в действие водяной насос, увеличивая нагрузку на систему.

Главная опасность — это не постепенный износ, а именно внезапный обрыв. В таком случае поршни сталкиваются с клапанами, и двигатель получает серьёзные повреждения. Ремонт обходится в круглую сумму.

Что важно знать при покупке подержанного авто

Если вы берёте машину с пробегом и у неё ременной привод ГРМ — сразу меняйте ремень. Надеяться, что прежний владелец сделал это за вас, рискованно. Даже если мотор работает идеально, износ может быть скрытым, и внезапный обрыв может произойти в любой момент. Эта простая мера поможет избежать капитального ремонта и сэкономит десятки тысяч рублей.

Выбирая между ремнём и цепью, стоит отталкиваться не только от бюджета, но и от готовности регулярно заниматься обслуживанием. Цепь долговечна, требует меньше внимания, но дороже. Ремень дешевле, но требует чуткости и регулярного контроля. И именно в этом — вся разница.

Уточнения

Газораспределительный механизм (ГРМ) — часть двигателя внутреннего сгорания, которая обеспечивает впуск наполнение цилиндров свежим воздухом (или топливно-воздушной смесью) и выпуск отработанных газов в выхлопную систему.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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