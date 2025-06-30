Автомобили Hyundai стали победителями в рейтинге дорожной безопасности

3:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Безопасность — ключевой фактор для покупателей новых автомобилей. И одним из самых авторитетных источников объективной оценки в этой сфере остаются рейтинги Страхового института дорожной безопасности (IIHS).

Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Hyundai

Их ежегодные награды Top Safety Pick (TSP) и Top Safety Pick+ (TSP+) уже давно считаются золотым стандартом: если автомобиль прошёл их тесты — ему можно доверять. И в 2025 году главным победителем снова стала Hyundai Motor Group.

Нет, это не Volvo. И не Subaru. Hyundai Motor Group — материнская компания брендов Hyundai, Kia и Genesis — получила 15 наград IIHS, включая как TSP, так и TSP+. Это уже второй год подряд, когда корейский автоконцерн становится лидером.

В списке награждённых — Genesis G90 (TSP), а также целая линейка TSP+ моделей, включая IONIQ 5, IONIQ 6, Hyundai Tucson, Santa Fe, Elantra и Sonata.

Добиться этих званий было непросто. В 2025 году IIHS ужесточил требования, особенно в тесте на фронтальное столкновение с умеренным перекрытием, с особым вниманием к безопасности пассажиров второго ряда. Это означает, что награды становятся не только престижными, но и всё более технически значимыми.

Если сравнивать с привычными фаворитами, то результаты удивляют: у Subaru — три награждённых модели (Forester, Solterra, Ascent), у Volvo — только два автомобиля (XC90 и XC90 plug-in). Впрочем, у Hyundai есть один "козырь": объединённый портфель из трёх брендов позволяет участвовать в рейтинге с большим числом моделей. Кроме того, некоторые автомобили, такие как Hyundai Elantra и Kia K4, имеют схожую платформу, что помогает масштабировать успех.

Но это не умаляет достижения. Hyundai Motor Group совершила гигантский скачок за последние 10 лет. Для сравнения: в 2015 году у Hyundai и Kia было лишь по 4 модели с наградами, и только Tucson и тогдашняя модель Genesis имели статус TSP+. Сегодня Genesis — отдельный премиум-бренд, а модельный ряд группы расширился до 19 предложений. Это не просто количественный рост — это качественный рывок.

Кроме безопасности, корейцы удивляют и в других направлениях: IONIQ 5 N, например, ломает стереотипы о том, каким может быть электромобиль с точки зрения управляемости и эмоций. Hyundai, Kia и Genesis перестали быть просто "бюджетной альтернативой" — они формируют правила игры.

Победа в рейтингах IIHS — это не случайность. Это результат стратегического подхода, инвестиций в исследования и упора на реальные потребности водителей. Сегодня Hyundai Motor Group — это не просто производитель машин, а один из инноваторов в сфере автомобильной безопасности.

Уточнения

Hyundai Motor Company, («Хёндэ мо́тор ко́мпани») — южнокорейская автомобилестроительная компания.



Страхово́й институ́т доро́жной безопа́сности (англ. Insurance Institute for Highway Safety, англ. IIHS) — американская некоммерческая организация, финансируемая автомобильными страховыми компаниями, основанная в 1959 году в округе Арлингтон, штат Виргиния.

