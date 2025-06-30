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Хранить лук в холодильнике — плохая идея: как капроновые колготки спасут ваши запасы

2:00
Авто

Кажется, проще не придумаешь: купил сетку лука — и в холодильник. Но на деле это один из самых частых промахов на кухне. Вместо длительного хранения — плесень, прорастание и неприятный запах по всему холодильнику. А между тем, есть способ, проверенный временем и бабушками: обычные капроновые колготки.

Лук, подвешенный в чулках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лук, подвешенный в чулках

Почему холодильник — не место для лука

Лук не любит влагу. А в холодильнике её слишком много — высокая влажность провоцирует гниение, плесень и быструю порчу. Кроме того, овощ начинает впитывать запахи других продуктов и сам "отдаёт" свой — сильный, резкий, который может испортить вкус сыра, фруктов и даже десертов. А если положить туда много лука, то весь холодильник быстро напомнит, кто здесь главный по аромату.

Что делать

Всё просто: создайте луку идеальные условия — сухо, темно и просторно. И вот здесь в игру вступают старые капроновые колготки. Да-да, те самые, что уже вышли из моды или получили стрелку. Они отлично пропускают воздух, не сдавливают луковицы и предотвращают скопление влаги.

Как использовать капроновые колготки:

  1. Тщательно переберите лук. Уберите всё сомнительное — даже одна подгнившая луковица может испортить остальные.

  2. Берите светлые колготки. В них лук меньше прорастает, ведь свет чуть-чуть всё же проникает, а это сдерживает рост.

  3. Укладывайте по одной луковице, после каждой завязывая узел. Получится такая "гирлянда". Это удобно: если одна луковица испортится — не затронет соседние.

  4. Подвесьте конструкцию в сухом, тёмном месте — например, в кладовке или на балконе.

Такой способ хранения не только спасает лук от прорастания и плесени, но и экономит место. А еще — никаких посторонних запахов в холодильнике.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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