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5 утренних ритуалов, которые спасут двигатель — забудьте о ремонтах на десятки тысяч рублей

Авто

С наступлением холодов утренний запуск автомобиля превращается в настоящее испытание — и для водителя, и для машины. Особенно страдает двигатель: от перепадов температуры, загустевшего масла и торопливости владельца. Эксперты советуют: если вы хотите продлить срок службы силового агрегата и избежать дорогостоящих ремонтов, просто добавьте эти 5 простых привычек в своё утро.

Машины едут утром по городу
Фото: unsplash.com by yns plt, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машины едут утром по городу

1. Не включайте сразу кондиционер и радио

Пока двигатель не завёлся — не трогайте ничего лишнего. Кондиционер, печка, музыка — всё это создаёт дополнительную нагрузку на аккумулятор. А он и без того испытывает стресс на морозе. Оставьте всё выключенным хотя бы на первые минуты работы — пусть двигатель получит всё питание без конкуренции.

2. Нажмите сцепление при запуске (если у вас "механика")

Перед тем как завести машину, выжмите сцепление. Это разгрузит стартер и уменьшит сопротивление при запуске — особенно важно, если вы забыли поставить машину на "нейтралку" при парковке. Да и лишняя проверка на всякий случай никогда не повредит.

3. Не трогайтесь сразу после запуска

Мотор только что "проснулся" — дайте ему возможность прийти в себя. Подождите хотя бы 30 секунд: за это время масло, которое за ночь стекло в поддон, начнёт снова циркулировать по системе и обеспечит необходимую смазку. Особенно важно в мороз — холодное масло гораздо гуще и медленнее доходит до всех узлов.

4. Плавный старт — лучший друг двигателя

После короткой паузы отправляйтесь в путь, но — без резких ускорений. Не надо давить газ "в пол" и крутить двигатель на все обороты. Первые 2-3 километра лучше ехать спокойно: это время, когда мотор, коробка передач и другие элементы трансмиссии только начинают выходить на рабочий режим.

5. Берегите педаль газа

Поначалу забудьте о "спортивном" стиле. Мягкий старт, умеренная скорость и минимум нагрузки — и двигатель, и трансмиссия скажут вам спасибо. Такая привычка особенно важна для владельцев машин с пробегом: в холодную погоду любые рывки ускоряют износ деталей.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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