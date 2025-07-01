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Температурная ловушка в авто: один градус в салоне, который может сделать поездку опасной

2:00
Авто

Когда за окном жара или мороз, первое, что хочется — как можно быстрее отрегулировать климат в салоне. Но знаете ли вы, какая температура действительно считается комфортной и безопасной для водителя и пассажиров?

Автомобиль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобиль

Почему температура в салоне так важна

Неподходящий климат в машине влияет не только на ваше самочувствие, но и на реакцию за рулем. Слишком жарко — появляется сонливость, снижается внимание. Слишком холодно — тело напряжено, движения скованы. А если при этом вы еще и в куртке, то свободное управление автомобилем становится невозможным.

Итак, какая температура считается оптимальной

Специалисты сходятся во мнении: от 19 до 22 градусов Цельсия — идеальный диапазон. Это температура, при которой водителю комфортно и не жарко, и не холодно, а организм работает в спокойном режиме без перегрузки. Такой режим подходит как для летнего, так и для зимнего периода — с поправкой на одежду и общее состояние.

А что с обогревом зимой

Включать печку на максимум сразу после запуска двигателя — плохая идея. Пока мотор холодный, вместо тепла вы получите поток ледяного воздуха, да еще и нагрузите аккумулятор. Лучше дать машине пару минут поработать, а затем плавно включать обогрев.

Теплый воздух лучше направлять вниз — к ногам. Он всё равно поднимается вверх, распределяясь равномерно по салону. А вот направлять горячий поток на стекла сразу — рискованно: это может привести к их запотеванию или даже к появлению трещин из-за перепада температур.

Главное — не переборщить

Желание превратить салон в сауну после холодной улицы понятно, но не стоит забывать о последствиях. Излишне горячий воздух сушит слизистую, раздражает глаза и, самое неприятное, делает стекла мутными. А это уже вопрос безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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