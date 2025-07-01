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Борьба с килограммами: как вес двигателя влияет на характеристики всего автомобиля

2:35
Авто

Когда речь заходит о весе автомобильного двигателя, первое, что приходит в голову — чем больше мотор, тем он тяжелее. И это в целом верно, но всё не так просто. Вес двигателя зависит не только от его объема, но и от назначения автомобиля, типа топлива, используемых материалов и даже конструкции блока цилиндров.

Поршни двигателя
Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поршни двигателя

Вес двигателя: от городских малышей до тягачей

Для легковых городских автомобилей вес двигателя обычно составляет от 70 до 120 килограммов. Это обусловлено стремлением сделать машины максимально лёгкими и экономичными. В японских кей-карах, например, можно встретить моторы массой около 50 кг — практически как мотор от мопеда, только умнее.

Средние кроссоверы, такие как VW Tiguan с 2,0-литровым бензиновым мотором, весят около 160 кг. У BMW X3 с 3,0-литровым дизелем вес мотора доходит до 205 кг. А вот внедорожники и коммерческий транспорт идут дальше: для них важна тяга, выносливость и ресурс. Поэтому двигатели для 4x4 часто весят 200-300 кг, а у грузовиков и вовсе до 700-800 кг.

Почему дизель тяжелее

Дизельные моторы обычно прочнее и массивнее — это связано с более высоким давлением внутри цилиндров, которое требует усиленной конструкции блока. Именно поэтому 1,6-литровый дизель может весить больше, чем бензиновый мотор с тем же объемом. Плюс у дизеля массивнее поршни, головки, система турбонаддува.

Алюминий против чугуна

Ранее большинство блоков цилиндров делали из чугуна — он прочный, но тяжелый. Сейчас все чаще используют алюминий, который ощутимо снижает вес двигателя. В современных легковых машинах это даёт преимущество не только по массе, но и по расходу топлива и управляемости.

Почему это вообще важно

Вес мотора напрямую влияет на поведение автомобиля. Чем легче двигатель — тем меньше расход топлива, ниже центр тяжести, лучше динамика и устойчивость. А вот тяжелый мотор, как правило, обеспечивает больший крутящий момент и лучше тянет в сложных условиях. Инженеры постоянно балансируют между этими параметрами, подбирая "золотую середину" под каждую конкретную модель.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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