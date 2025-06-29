Машина сама приехала в руки покупателя: Tesla на автопилоте добралась до владельца

0:31 Your browser does not support the audio element. Авто

Впервые автомобиль сам доехал в руки покупателя.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlquinn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model 3

Как рассказал миллиардер и владелец Tesla Илон Маск, Tesla Model Y сама доехала с фабрики на автопилоте.

"Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с завода до дома клиента через весь город, включая автомагистрали, была завершена на день раньше, чем планировалось" — рассказал Маск.

Он уточнил, что машиной никто не управлял удаленно, а в салоне было пусто.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

