Он молчит и делает вид, что помогает, а на деле превращает вашу машину в бензиновую чёрную дыру

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Эксперты рассказали, насколько бокс на крыше увеличивает расход топлива
5:28
Авто

Лето — время путешествий, и многие автомобилисты задумываются об увеличении пространства для багажа. Самое популярное решение — установить багажный бокс на крышу. На первый взгляд — идеальное решение: удобно, безопасно и практично. Но вместе с комфортом приходит и скрытый минус, о котором мало кто задумывается.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Автомобиль с боксом на крыше стал почти символом летних поездок. Однако такое удобство сказывается на аэродинамике машины. Чем больше площадь, которая противостоит потоку воздуха, тем выше сопротивление — а значит, растёт расход топлива.

Исследования Национальной лаборатории возобновляемой энергии США (NREL) и Лоуренс-Беркли однозначно подтверждают: использование багажного бокса увеличивает расход топлива до 25%. Причём этот показатель актуален даже при пустом боксе. В городских условиях рост расхода не такой значительный — 5-10%, а вот на трассе, особенно при скорости свыше 100 км/ч, сопротивление возрастает в разы.

Для понимания: если автомобиль расходует в среднем 8 литров на 100 км, то с установленным боксом показатель легко вырастет до 10 литров и выше. Добавьте к этому лишние десятки килограммов багажа — и топливный аппетит машины станет ещё серьёзнее.

Как форма влияет на расход

Не все боксы одинаковы. Производители предлагают аэродинамические модели, которые снижают сопротивление воздуху за счёт вытянутой формы и обтекаемых контуров. Такие решения помогают сократить дополнительный расход до 10-15% по сравнению с 20-25% у дешёвых и угловатых моделей.

Правильное размещение бокса также имеет значение. Установка ближе к середине крыши, а не над ветровым стеклом, позволяет немного уменьшить сопротивление. Тем не менее полностью избавиться от увеличенного расхода невозможно.

Цена безопасности

Несмотря на минусы в виде расхода топлива, бокс остаётся самым безопасным способом перевозки вещей, когда штатного багажника недостаточно. Вариант оставить чемоданы, сумки или спортивный инвентарь в салоне кажется быстрым и удобным — но он опасен.

При резком торможении или аварии любой незакреплённый предмет в салоне превращается в смертельно опасный снаряд. Например, вещь весом всего 500 граммов при столкновении на скорости 50 км/ч ударит с силой, эквивалентной 22 килограммам. А при 90 км/ч — уже 70 килограммов. Этого достаточно, чтобы пробить сиденье или нанести серьёзные травмы.

Такая статистика — не страшилки. Она основана на данных краш-тестов и реальных аварий.

Что говорит закон

Правила дорожного движения РФ чётко регламентируют перевозку грузов. Согласно статье 23.3 ПДД, груз не должен ограничивать обзор водителю, мешать управлению, ухудшать устойчивость автомобиля и создавать опасность для других участников движения.

За нарушение — штраф в размере 500 рублей (статья 12.21 КоАП РФ). Если груз размещён внутри салона так, что ограничивает обзор, штраф увеличивается. А если последствия привели к аварии — уже речь идёт об административной или уголовной ответственности.

Какие есть альтернативы

Если багажного бокса нет или не хочется устанавливать, существуют другие решения:

  • Багажник на фаркопе. Он менее влияет на аэродинамику, особенно при движении на трассе. Но подходит не для всех машин.

  • Автобоксы на заднюю дверь. Их часто используют для велосипедов или лёгких грузов. Также снижают влияние на расход топлива.

  • Прицеп. Более дорогой и требующий регистрации вариант, но оптимален для крупных перевозок.

Однако все эти варианты менее универсальны по сравнению с классическим боксом на крышу.

Как снизить расходы при использовании бокса

Есть несколько простых правил, которые помогут минимизировать затраты:

  1. Используйте бокс только по необходимости. После поездки его лучше снять.

  2. Выбирайте аэродинамическую форму. Пусть дороже, но экономнее в долгосрочной перспективе.

  3. Правильно размещайте вещи. Чем ниже центр тяжести, тем лучше управляемость. Не перегружайте бокс.

  4. Следите за скоростью. Чем выше скорость, тем больше расход. При 90-100 км/ч влияние бокса заметно меньше, чем на 130-150 км/ч.

  5. Контролируйте крепление. Неправильно закреплённый бокс может не только увеличить расход, но и представлять опасность в пути.

Потолочный бокс — вещь нужная и во многих случаях незаменимая. Но, как и любое удобство, он требует разумного подхода. Если дополнительный объём нужен часто — стоит инвестировать в качественный аэродинамический бокс. Если поездки редкие — имеет смысл снимать его после использования.

Уточнения

Бензи́н - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Бензины используются в качестве моторного топлива и сырья в промышленном органическом синтезе.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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