Закон на стороне водителя: когда сигнал инспектора превращается в пустой жест

Какие места запрещены для остановки водителей сотрудниками ГАИ

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Многие уверены: если инспектор ГАИ подал сигнал к остановке — выбора нет, надо подчиниться. Однако это не совсем так. Закон требует выполнять требования инспекторов только в рамках их полномочий. Если сотрудник нарушает правила или действует вне регламента — водитель вправе не подчиниться. И такие ситуации на дорогах происходят чаще, чем кажется.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сотрудник ГАИ

Где нельзя останавливать автомобилистов

Есть перечень мест, где дежурство инспекторов запрещено. Например, мосты, эстакады, путепроводы, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и участки дорог с ограниченной видимостью. Также нельзя устраивать засады в местах без искусственного освещения в тёмное время суток.

В таких ситуациях водителю разрешено не выполнять сигнал об остановке, так как есть объективный риск нарваться не на сотрудника полиции, а на мошенника в форме.

Как должен выглядеть легальный пост ГАИ

Согласно регламенту МВД, временный пост организуется по строгим правилам. На обочине обязательно устанавливаются оранжевые конусы, патрульный автомобиль находится в хорошо просматриваемом месте с включённым проблесковым маячком независимо от времени суток.

Инспектор обязан быть в полной форме, соответствующей сезону, и иметь в руках жезл. Если жезла нет, водитель имеет право не реагировать на его сигналы.

Что делать, если проигнорировали сигнал

Если водитель проигнорировал требование остановиться, велика вероятность, что за ним начнут погоню и попытаются привлечь к ответственности. В такой ситуации нужно действовать грамотно:

Сразу позвонить на горячую линию ГИБДД.

Представиться, назвать место происшествия.

Чётко описать ситуацию и объяснить, что действия инспектора нарушают правила.

Это поможет защититься от штрафа и доказать свою правоту.

Видеорегистратор — лучший защитник

Важно понимать: без видеозаписи доказать свою правоту будет крайне сложно. Даже если инспектор нарушает регламент, суд, как правило, встанет на сторону полиции. Поэтому всегда стоит иметь исправный видеорегистратор или хотя бы попутчиков, которые смогут выступить свидетелями.

Иначе придётся доказывать свою невиновность словами против слов инспектора, а в таких спорах шансов у водителя, увы, немного.

Уточнения

Води́тель - человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие). Кроме того, "водителем" называют человека, который учит вождению, находясь непосредственно в транспортном средстве. Изредка "водителем" называют и пилота самолёта.

