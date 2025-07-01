Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шоу должно продолжаться: 80-летний Род Стюарт покорил Гластонбери после отмены концертов
Кошка трогает — не отмахивайтесь: она пытается вам что-то сказать
Метод, который даёт перец год за годом — и всё в одном горшке
Рита Дакота рассказала, как мотоциклист на Бали чуть не стал причиной её гибели
Сигнальные раки прижились в России: покорение территорий Свердловской области
Этот десерт выглядит как ресторанный, но готовится быстрее, чем успеет закипеть чайник
Тоник, который пахнет детством: что делает розовая вода с лицом на самом деле
Концерт классической музыки и увлекательный квест: что ждёт посетителей замка Комон этим летом
Пасты много не бывает: грибная лазанья с бешамелем растопит даже самого строгого

Мотозаезд начинается не с газа, а с подготовки: советы для новичков и профи

2:38
Авто

Прежде чем выкручивать газ на максимум, стоит помнить: мотовыезд — это не гонка, а внимательная адаптация. Чтобы сезон начался без поломок и неприятностей, необходимо уделить время технической, физической и ментальной подготовке.

группа байкеров
Фото: commons.wikimedia by Bengt Nyman from Vaxholm, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
группа байкеров

Проверка мотоцикла: технический старт

Прежде всего — генеральная чистка и визуальный осмотр мотоцикла после зимовки.

Внимательно проверь:

  • есть ли повреждения корпуса,
  • не окислились ли контакты,
  • в каком состоянии резиновые шланги и проводка.

Затем — жидкости:

  • моторное масло,
  • тормозная и охлаждающая жидкости,
  • заряд батареи (особенно после долгого простоя).

Не забудь протестировать электронику и световые приборы — от фар до указателей поворота. Особое внимание — цепи, тормозным дискам, колодкам и состоянию тормозных магистралей.

Проверь шины: износ, трещины, и, конечно, давление — это напрямую влияет на сцепление и управляемость. В завершение — пробная поездка на малой скорости, чтобы убедиться в исправности тормозов, сигналов и индикаторов.

Экипировка: комфорт и защита

Стоит порой пересмотреть гардероб байкера. Не игнорируй удобство и защиту:

  • тёплое термобельё,
  • защитный элемент для спины,
  • контрастная верхняя одежда для повышения видимости.

Также важно проверить шлем: состояние козырька (царапины, потёртости) может повлиять на обзор, особенно в ярком солнце или ночью. При необходимости — замени визор или проведи полировку.

Дороги полны опасностей:

  • влажные участки,
  • ямы после зимы,
  • песок на обочинах.

Выбирай стиль вождения — максимум внимания, предсказуемость и умение читать дорожную ситуацию наперёд.

Не важно, сколько сезонов за плечами — организм после зимы требует разминки. Начни с коротких ознакомительных поездок, чтобы вернуть уверенность, почувствовать мотоцикл, адаптироваться к дорожному движению.

Рекомендуются курсы:

  • для новичков,
  • для уверенных байкеров,
  • специализированные программы по прохождению поворотов.

Это не только повысит твою технику, но и напомнит важные навыки, которые зимой могли притупиться.

Контрольный чек-лист для старта сезона:

  • Осмотр и чистка мотоцикла
  • Проверка жидкостей и батареи
  • Диагностика тормозов и цепи
  • Давление и износ шин
  • Пробный заезд
  • Осмотр и обновление экипировки
  • Обновление аптечки и документов
  • Планы на мототренинг

Уточнения

Ба́йкеры (англ. biker, от bikemotorbike ← motorbicycle «мотоцикл») — субкультура любителей и поклонников мотоциклов. В отличие от обычных мотоциклистов, у байкеров мотоцикл является частью образа жизни. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Водитель и шофёр — не одно и то же: скрытое различие
Авто
Водитель и шофёр — не одно и то же: скрытое различие Аудио 
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Авто
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны Аудио 
Ростов — Москва за 15 часов: этот маршрут до столицы стоит недёшево — но есть нюанс
Туризм
Ростов — Москва за 15 часов: этот маршрут до столицы стоит недёшево — но есть нюанс Аудио 
Популярное
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей

Пять моделей, на которые лучше не смотреть даже по акции — запчастей нет, перепродажа мучительна, а в салоне будто 2010 год. Уж лучше Веста!

Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Последние материалы
Пирамида, в которой исчезает спина: йога-поза с непредсказуемым эффектом
Муравьи объявили войну: натуральный план-месть, который сработает быстрее, чем тапок
Виктория Дайнеко впервые рассказала о проблемах мужа: как она справилась со скандалом?
Это вы сломали: как нас разводят при покупке бытовой техники и что с этим делать
Забудьте про бесплатный контент: Cloudflare помогает авторам защитить свой труд от ИИ-ботов
Похудение без спорта и голодовок: вот как ускорить метаболизм без жертв
Не заметили, а уже заплатили: с осени в авиабилеты добавят новый сбор — рассказываем, за что именно
Снова в деле! Netflix анонсировал долгожданный сиквел Тролль 2 с масштабом Индианы Джонса
Мизулина может уйти от SHAMAN'а: психолог раскрывает правду об их отношениях
Сын Кадырова пожал руку Путину — Адам опубликовал личное послание президенту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.