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Будущее началось: самые сумасшедшие особенности концепта Mercedes-AMG

3:20
Авто

Концепт-кар Mercedes-AMG GT XX — это не просто экспериментальный спортседан, а технологический манифест.

Mercedes-AMG GT
Фото: commons.wikimedia by MrWalkr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-AMG GT

Созданный на высокопроизводительной архитектуре EA, этот монстр выдаёт 1341 лошадиную силу, но куда интереснее то, как он это делает. Ниже — пять самых безумных и гениальных особенностей концепта, которые, мы надеемся, доберутся до серийного производства.

Интеллектуальные аэроколёса

AMG GT XX стал первым автомобилем в мире, оснащённым дисками с встроенными турбовентиляторами. Это не просто украшение: лопасти в колёсах адаптируются под условия движения, снижая аэродинамическое сопротивление и охлаждая тормоза. Приводы этих элементов автономны и питаются от самих колёс, превращая каждое из них в мини-генератор инженерной магии.

Световая панель и задние фонари нового поколения

Задняя часть автомобиля — это шоу сама по себе. В ней установлена световая панель с более чем 700 светодиодами, способная отображать состояние автомобиля, включая заряд, температуру и даже технические уведомления. Рядом — фирменные круглые задние фонари, сгруппированные по три, что создаёт узнаваемый визуальный стиль. Панель утоплена в корпус, что придаёт объём и глубину восприятию.

Сиденья в стиле гоночного болида

Передние сиденья концепта — настоящие гоночные ковши из углеродного волокна, в которые встроены 3D-печатаемые подушки. Это не только экономит вес, но и даёт возможность персонализации под конкретного водителя. Задние сиденья — совсем другая история: они встроены в заднюю переборку, как в трековых гиперкарах. Никакой замены, максимум жёсткости и стиля.

Инновационный интерьер с переработанным полом

Интерьер AMG GT XX — настоящий экологичный вызов индустрии. Крыша оставлена в открытом углеродном исполнении, а пол покрыт узором в виде клетчатого флага, выполненным из переработанных материалов. Это не только эстетично, но и служит напоминанием о направлении, в котором должна двигаться вся индустрия: стиль и устойчивость.

Люминесцентная краска с эффектом вау

Самый эффектный элемент — это, безусловно, люминесцентная краска, светящаяся в темноте под действием электрического тока. Цвет — насыщенный оранжевый, как у AMG GT3, который участвовал в гонке "24 часа Нюрбургринга". Представьте, как серийный автомобиль светится ночью при включении электротяги — эффект незабываемый.

Mercedes-AMG GT XX — это больше, чем концепт. Это окно в будущее высокопроизводительных автомобилей, где дизайн, технологии и устойчивость работают в унисон. Конечно, не все элементы попадут в массовое производство сразу. Но аэроколёса, персонализированные салоны, "умные" фонари и даже люминесцентные покрытия могут стать нормой в ближайшие годы — особенно в сегменте люксовых и спортивных машин.

Уточнения

Mercedes-Benz — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».

Спортивный автомобиль или спорткар (от англ. sports car) — двухместный автомобиль с закрытым или открытым кузовом и одинаковыми по диаметру колёсами, созданный в первую очередь под участие в автогонках, но потенциально пригодный для дорожной эксплуатации.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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