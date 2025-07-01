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Шины работают на экономию: сколько топлива можно сэкономить, просто подняв давление

3:23
Авто

Можно ли выиграть на топливе, просто закачав в шины чуть больше воздуха? На дальних маршрутах этот вопрос становится как никогда актуальным: каждый лишний литр — это не только про деньги, но и про реальный запас хода. Некоторые водители не без основания применяют проверенный лайфхак — слегка повышают давление в шинах. Но стоит ли игра свеч?

шина
Фото: Freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
шина

Почему шины — больше чем просто резина

Производители не зря указывают рекомендуемое давление: оно подбирается с учётом типа авто, шин, условий загрузки и эксплуатации. Обычно диапазон колеблется от 2 до 3 атмосфер, а нужные значения можно найти на табличке возле водительской двери.

Но внутри этих рамок — простор для манёвра. Водитель может самостоятельно варьировать давление, особенно перед дальними поездками. И да, даже без груза допустимо заливать "по верхней границе" — это не нарушает технические нормы.

Что даёт повышенное давление в реальности

На хорошей дороге и в сухую погоду у перекачанных шин есть ощутимый плюс:
они меньше деформируются, а значит — меньше расходуют энергию.

Это значит:

  • Снижается сопротивление качению;

  • Двигатель тратит меньше усилий на вращение колёс;

  • Падает расход топлива.

По данным самих производителей, повышение давления всего на 0,15 бар может улучшить характеристики качения на 5%. Это значит, что на трассе можно "откусить" до 10-12% от расхода топлива - просто за счёт правильной накачки.

Цифры, которые говорят сами за себя

Для машин с мотором 1.6 литра экономия может составить до 1 л/100 км. Особенно это заметно летом, когда дороги сухие, а покрытие хорошее. В поездке на 1000 км — это уже 10 литров топлива, а если путешествует семья, считайте — пара обедов бесплатно.

Когда хитрость становится вредной

Но всё хорошо в меру. Если вы увлеклись и накачали шины на 0,3-0,5 атмосферы выше нормы, начнутся проблемы:

  • Протектор стирается быстрее;

  • Износ приходится на центр шины;

  • Управляемость ухудшается, особенно на влажной дороге.

Особенно это касается стандартных шин, не рассчитанных на перегруз. А вот низкопрофильные (R16 и выше), благодаря своей жесткости, куда лучше переносят подобную подкачку — именно для них производители и советуют поднимать давление перед выездом на трассу.

Летишь 120 км/ч? Можешь не напрягаться

Есть и другая крайность: если вы едете по трассе на скорости выше 100-120 км/ч, то весь ваш расчет рушится.

Аэродинамика сжирает всё.

Поток воздуха начинает настолько мешать машине, что любая экономия от давления в шинах просто исчезает.

Хочешь сэкономить — думай о мелочах. Шины — это не просто воздух внутри, а точка, где начинается вся ваша эффективность. Главное — не переусердствовать. 0,2-0,3 бар сверху - да. Больше — только себе дороже.

Уточнения

Колесо́ - движитель, свободно вращающийся или закреплённый на вращающейся оси диск, позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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