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Запчасти исчезают с радаров: как китайские автомобили портят жизнь в России

3:06
Авто

Они манят ценой и дизайном, но способны обернуться настоящей ловушкой. Китайские автомобили стремительно захватывают российский рынок, вытесняя привычные японские, корейские и немецкие марки. Но вместе с новыми эмблемами на капотах приходит и новая реальность для автолюбителей — часто совсем не такая радужная, как на картинках из рекламных буклетов.

haval
Фото: haval is licensed under Free More info
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Когда самостоятельный ремонт — это уже не про вас

В недавнем прошлом многие водители с лёгкостью справлялись с ремонтом своих машин — будь то отечественные "ласточки" или иномарки. Масло, тормозные колодки, свечи — всё можно было купить по VIN-коду, а заменить самостоятельно в гараже. Даже в случае серьёзных поломок выручали СТО или официальные дилеры, хорошо знакомые с устройством популярных моделей.

Но китайские машины порой рушат эту отлаженную систему.

Стандартное ТО — квест для владельца

На первый взгляд ничего необычного: любое авто требует регулярного обслуживания — масло, фильтры, тормоза, свечи. Особенно в условиях городских пробок, где моторы перегреваются, а тормозная система испытывает повышенную нагрузку.

Однако у владельцев китайских моделей стандартные процедуры часто превращаются в непростой квест:

  • Поиск запчастей по VIN-коду может закончиться ничем — нужные детали просто не отображаются;

  • Базовые расходники ещё можно найти, но с кузовными элементами, оптикой или мелочами вроде клипс и болтов — всё куда сложнее;

  • Разборки почти не предлагают деталей на китайские модели, а магазины не радуют разнообразием;

  • Ждать нужную позицию от дилера можно неделями, если не месяцами.

Метод проб, ошибок и бесконечных поездок по рынкам

"Деталь не подошла" — фраза, которую всё чаще слышат владельцы китайских авто. Иногда, чтобы заменить простую пластиковую накладку, приходится объехать полгорода и заказать по три варианта — авось один подойдёт.

Причина в том, что унификации между моделями часто нет, даже в рамках одного бренда. Да и сам производитель может менять поставщиков деталей — а значит, и артикулы. Неудивительно, что даже специализированные сервисы работают методом "примерим — посмотрим".

Машина по любви или по расчёту

Выбор автомобиля сегодня — это уже не только вопрос вкуса или бюджета. Теперь важен и холодный расчёт: сможете ли вы быстро и без головной боли отремонтировать машину, если что-то пойдёт не так?

Если раньше достаточно было проверить комплектацию и цену, то теперь важно заранее узнать:

  • Есть ли у машины доступ к базовым запчастям

  • Как быстро работают дилеры

  • Есть ли поддержка на вторичном рынке

Невнимание к этим вопросам грозит неприятными сюрпризами, особенно в экстренной ситуации. А значит, "дешёвая и красивая" машина может в итоге оказаться дорогим и нервным удовольствием.

Уточнения

Запасная часть - изделие, деталь, являющееся составной частью более крупного (составного) изделия, предназначенная для замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью ремонта (поддержания или восстановления исправного или работоспособного состояния изделия). 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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