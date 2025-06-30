Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как есть и худеть: секретное сочетание тренировок от эксперта
Учёные сообщили о перспективах промысла моллюсков: трубачи могут стать новым гастрономическим трендом
Жар под контролем: распространённые ошибки, из-за которых не получается снизить температуру
Римский лагерь за пределами империи: находка, меняющая исторические границы
Как увеличить срок службы холодильника: три простых совета от профессионалов
Не огород, а крепость: как из трав создать живой забор от колорадского жука, мошек и слизней
Паломничество, которое приводит к Мадонне в облаках: скрытое чудо Франции, которое стоит найти
Один поцелуй от кота может закончиться антибиотиками — вот почему
Меньше механики, больше технологий — и больше жалоб от владельцев

Audi A5 2025 бросает вызов BMW 3-й серии с новыми технологиями

3:02
Авто

Обновлённые версии BMW 3-й серии и Audi A5 2025 модельного года вступают в новое раунд соперничества. На этот раз инициатива явно на стороне Audi, представившей не просто косметический рестайлинг, а технически продвинутый апгрейд, в то время как BMW ограничилась незначительными изменениями и сохранением уже проверенной формулы.

Audi A5 Coupé S-Line Phantomschwarz
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas doerfer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Audi A5 Coupé S-Line Phantomschwarz

BMW остаётся верна своей философии: строгий внешний вид, отличная управляемость и фирменная "драйверская" динамика. Обновления 2025 года минимальны — лёгкая ретушь экстерьера и незначительные доработки в мультимедийной системе. Всё это сохраняет автомобиль в "золотой середине" премиум-сегмента, но без ярких инноваций, которые могли бы привлечь новых поклонников.

Тем временем Audi A5 совершила куда более решительный шаг. Одним из ключевых технических обновлений стало усовершенствованное рулевое управление и перенастроенная подвеска, устранившая прежнюю недостаточную поворачиваемость. Это позволило добиться более уверенного и точного поведения автомобиля в поворотах — одна из сфер, где ранее BMW имела явное преимущество.

По части технологий Audi тоже вырвалась вперёд. Новый 10,9-дюймовый дисплей для переднего пассажира — с режимом конфиденциальности, чтобы не отвлекать водителя — это серьёзный шаг к индивидуализации опыта в салоне. А интерактивная светодиодная лента, встроенная в приборную панель, добавляет как эстетики, так и функциональности, предоставляя визуальные сигналы о дорожных условиях, входящих звонках и других событиях.

С практической точки зрения A5 тоже выигрывает: полный привод AWD стал стандартом для всей линейки, а показатели мощности и крутящего момента — выше, чем у аналогичной комплектации BMW 3-й серии. Объём багажника у Audi также больше, что делает её более подходящей для повседневных поездок и путешествий.

Экономичность топлива у A5 остаётся на конкурентном уровне, а доработанная подвеска делает автомобиль более адаптивным к разным типам дорог. Дизайн экстерьера у обеих моделей строгий и премиальный, но A5 отличается более плавными линиями и аэродинамичным профилем, тогда как BMW сохраняет традиционный силуэт, ориентированный на консервативного покупателя.

В итоге Audi A5 2025 года — это не просто альтернатива "тройке", а реальный вызов, особенно для тех, кто ищет не только комфорт и динамику, но и современные технологии. Конечно, BMW по-прежнему остаётся эталоном в управляемости, но в 2025 году A5 может составить более чем достойную конкуренцию — и, возможно, даже опередить.

Уточнения

Audi A5 — спортивный автомобиль (двухдверное купе на платформе Audi A4), производимый немецким aвтопроизводителем Audi с 2007 года на заводе в Ингольштадте. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Наука и техника
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится Аудио 
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Последние материалы
Как есть и худеть: секретное сочетание тренировок от эксперта
Учёные сообщили о перспективах промысла моллюсков: трубачи могут стать новым гастрономическим трендом
Жар под контролем: распространённые ошибки, из-за которых не получается снизить температуру
Audi A5 2025 бросает вызов BMW 3-й серии с новыми технологиями
Римский лагерь за пределами империи: находка, меняющая исторические границы
Как увеличить срок службы холодильника: три простых совета от профессионалов
Не огород, а крепость: как из трав создать живой забор от колорадского жука, мошек и слизней
Паломничество, которое приводит к Мадонне в облаках: скрытое чудо Франции, которое стоит найти
Один поцелуй от кота может закончиться антибиотиками — вот почему
Меньше механики, больше технологий — и больше жалоб от владельцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.