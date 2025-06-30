Audi A5 2025 бросает вызов BMW 3-й серии с новыми технологиями

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Обновлённые версии BMW 3-й серии и Audi A5 2025 модельного года вступают в новое раунд соперничества. На этот раз инициатива явно на стороне Audi, представившей не просто косметический рестайлинг, а технически продвинутый апгрейд, в то время как BMW ограничилась незначительными изменениями и сохранением уже проверенной формулы.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas doerfer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Audi A5 Coupé S-Line Phantomschwarz

BMW остаётся верна своей философии: строгий внешний вид, отличная управляемость и фирменная "драйверская" динамика. Обновления 2025 года минимальны — лёгкая ретушь экстерьера и незначительные доработки в мультимедийной системе. Всё это сохраняет автомобиль в "золотой середине" премиум-сегмента, но без ярких инноваций, которые могли бы привлечь новых поклонников.

Тем временем Audi A5 совершила куда более решительный шаг. Одним из ключевых технических обновлений стало усовершенствованное рулевое управление и перенастроенная подвеска, устранившая прежнюю недостаточную поворачиваемость. Это позволило добиться более уверенного и точного поведения автомобиля в поворотах — одна из сфер, где ранее BMW имела явное преимущество.

По части технологий Audi тоже вырвалась вперёд. Новый 10,9-дюймовый дисплей для переднего пассажира — с режимом конфиденциальности, чтобы не отвлекать водителя — это серьёзный шаг к индивидуализации опыта в салоне. А интерактивная светодиодная лента, встроенная в приборную панель, добавляет как эстетики, так и функциональности, предоставляя визуальные сигналы о дорожных условиях, входящих звонках и других событиях.

С практической точки зрения A5 тоже выигрывает: полный привод AWD стал стандартом для всей линейки, а показатели мощности и крутящего момента — выше, чем у аналогичной комплектации BMW 3-й серии. Объём багажника у Audi также больше, что делает её более подходящей для повседневных поездок и путешествий.

Экономичность топлива у A5 остаётся на конкурентном уровне, а доработанная подвеска делает автомобиль более адаптивным к разным типам дорог. Дизайн экстерьера у обеих моделей строгий и премиальный, но A5 отличается более плавными линиями и аэродинамичным профилем, тогда как BMW сохраняет традиционный силуэт, ориентированный на консервативного покупателя.

В итоге Audi A5 2025 года — это не просто альтернатива "тройке", а реальный вызов, особенно для тех, кто ищет не только комфорт и динамику, но и современные технологии. Конечно, BMW по-прежнему остаётся эталоном в управляемости, но в 2025 году A5 может составить более чем достойную конкуренцию — и, возможно, даже опередить.

Уточнения

Audi A5 — спортивный автомобиль (двухдверное купе на платформе Audi A4), производимый немецким aвтопроизводителем Audi с 2007 года на заводе в Ингольштадте.

