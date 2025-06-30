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Меньше механики, больше технологий — и больше жалоб от владельцев

3:07
Авто

Компания J. D. Power опубликовала свежий рейтинг качества автомобилей за 2025 год, и он преподнёс немало сюрпризов.

Lexus
Фото: flickr.com is licensed under CC BY 2.0
Lexus

Лидером общего зачёта стал Lexus, набравший всего 166 баллов (в этом рейтинге меньше — значит лучше), а сразу за ним расположился Nissan с 169 баллами. Эти бренды подтвердили свою репутацию надёжных и качественно собранных автомобилей, особенно в сегменте массового потребителя.

Не все бренды могут похвастаться успехами. Stellantis потерял сразу 24 позиции в сравнении с прошлым годом, во многом из-за проблем с популярным пикапом RAM 1500. Среди худших по количеству жалоб оказались Audi (269 баллов), Volvo (258) и Infiniti (242) — немалое количество для премиальных марок.

Особо стоит отметить, что Tesla и Rivian были исключены из рейтинга. Причина — недостаточный объём доступных данных, поскольку производители ограничивают независимые исследования или попросту не предоставляют нужную информацию.

Интригующий поворот в рейтинге — Jaguar, занявший четвёртое место, во многом благодаря сокращению модельного ряда, что позволило сосредоточиться на стабильности качества. Также неожиданно высоко поднялся Dodge, с последнего места — на седьмое, благодаря отказу от неудачной модели Little Hornet.

Аналитики J. D. Power отмечают, что традиционные механические неисправности постепенно отходят на второй план. Вместо них всё чаще жалуются на высокотехнологичные функции — особенно голосовое управление, которое в большинстве моделей до сих пор работает нестабильно. Казалось бы, незначительная деталь, но подстаканники тоже попали под шквал критики: слишком маленькие, негибкие или неудобно расположенные.

В разрезе силовых установок гибридные автомобили пока показывают себя не лучше бензиновых. Обычные гибриды генерируют немного больше проблем, а подключаемые гибриды — ещё больше, даже по сравнению с чистыми электромобилями, которые в целом оказались надёжнее, чем ожидалось.

В индивидуальных номинациях абсолютным победителем стал Porsche 911 — 116 баллов, лучший результат среди всех моделей. В сегменте тяжёлых пикапов лидирует Ford Super Duty, а такие автогиганты, как Honda, Ford и General Motors, получили высокие оценки за отдельные модели, несмотря на средние показатели по брендам.

Общий тренд очевиден: автопроизводителям придётся не только заботиться о надёжности механики, но и доводить до ума программные функции, которые сегодня становятся главным источником недовольства. Электронные помощники, мультимедиа и интерфейсы управления — это новая арена борьбы за доверие покупателей.

Уточнения

Lexus — марка премиальных автомобилей, производимых японской корпорацией Toyota Motor

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
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