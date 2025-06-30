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Кабина автомобиля будущего: стоит ли платить $3000 за апгрейд мультимедиа

3:21
Авто

Современные автомобили всё больше напоминают мобильные технологичные капсулы, а не просто средство передвижения.

HUDWAY Drive на приборной панели BMW
Фото: commons.wikimedia by Yndima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
HUDWAY Drive на приборной панели BMW

Производители делают ставку на полностью цифровые интерьеры, в которых привычные кнопки и приборные панели уступают место голографическим проекциям, управлению жестами и персонализированному звуку. Вопрос в том — стоит ли платить тысячи долларов США за такие улучшения, и действительно ли они делают поездку комфортнее?

В новой парадигме лобовое стекло становится полноценным экраном. Дополненная реальность заменяет привычные приборные панели, показывая навигацию, скорость и дорожные предупреждения прямо перед глазами водителя. Компании, такие как Audi и Envisics, уже разрабатывают усовершенствованные проекционные дисплеи HUD с широким углом обзора и высокой чёткостью. Их цель — сделать интерфейс максимально естественным и понятным без отвлечения внимания от дороги.

Управление автомобилем тоже меняется: привычные переключатели заменяют жесты и голосовые команды. В новых кабинах кнопок становится всё меньше, а экранов — всё больше. Пользователи управляют климатом, музыкой или даже открывают люк, просто махнув рукой. А благодаря ИИ система запоминает привычки водителя и предлагает оптимальные настройки ещё до того, как он их запросит.

Мировой рынок человеко-машинных интерфейсов (HMI) в 2024 году достиг $23,5 млрд, и прогнозируется рост на 12,8% ежегодно вплоть до 2034 года. Это означает, что крупные бренды продолжат вкладываться в мультимодальные системы, объединяющие тактильную обратную связь, голосовое управление и сенсорные экраны.

Один из ярких примеров технологичного подхода — система ImagIn, разработанная Valeo совместно с Sennheiser. Она формирует мультисенсорную кабину, где аудиоландшафты, освещение и анимации экрана адаптируются под конкретного пользователя. Причём не только водитель, но и пассажиры могут взаимодействовать с системой с помощью жестов, управляя медиаконтентом и индивидуальным освещением.

Автомобиль становится программно-определяемым устройством, где многие функции можно обновлять в реальном времени, а не ждать выхода новой модели. Это особенно важно для тех, кто хочет оставаться "в тренде" технологий, не меняя сам автомобиль. Но в этом скрыт и философский вопрос: остаётся ли машина "своей", если большую часть времени ты взаимодействуешь с кодом и интерфейсами, а не с механикой?

Переход к такому подходу даёт беспрецедентные возможности персонализации, но и ставит вопрос — не превратится ли машина просто в ещё один экран, как смартфон или ноутбук? Способствуют ли все эти инновации глубокой связи с автомобилем — или отдаляют нас от неё?

За $3000 можно получить впечатляющий набор функций. Но перед покупкой стоит задать себе главный вопрос: вы хотите больше чувствовать дорогу или больше интерфейса в салоне?

Уточнения

Допо́лненная реа́льность (англ. augmented reality, AR — «дополненная реальность») — результат введения в зрительное поле любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и изменения восприятия окружающей среды.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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