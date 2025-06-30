Китай строит больше, чем Европа успевает включить: 100 солнечных панелей в секунду — это только начало

2:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Китай вновь удивляет масштабами — только в мае страна установила 230 миллионов солнечных панелей. Это эквивалентно примерно 100 панелям в секунду. Причём не на словах, а на практике: по итогам мая мощность солнечной энергетики в стране превысила 1 тераватт. И это не предел.

Фото: https://www.flickr.com/photos/mypubliclands/29730317151/ by Tom Brewster Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Солнечные панели

С начала 2025 года Китай добавил в свою энергосистему 198 гигаватт мощности только за счёт фотоэлектрических установок. Для сравнения, в мае было построено 93 гигаватта, а это больше, чем годовая потребность в электроэнергии целой страны вроде Польши, Норвегии или Швеции. Дополнительно нарастили и ветроэнергетику — за пять месяцев прирост составил 46 гигаватт.

Почему такой ажиотаж

Всё началось с изменений в тарифной политике: с 1 июня Китай перешёл от фиксированных цен на "зелёную" энергию к рыночной модели. Это вызвало настоящий строительный бум — компании спешили реализовать проекты до вступления новых правил в силу. Однако даже с ожидаемым замедлением во второй половине года, Китай сохранит лидерство в глобальной энергетической трансформации.

Этому способствует мощная внутренняя промышленность и чёткая стратегия: Китай не просто строит солнечные станции, он производит всё для них — от панелей до комплектующих. Поэтому на него сейчас приходится около 60% всех новых установок возобновляемой энергетики в мире. Для сравнения: все страны G7 вместе — лишь 14%.

А электромобили

Этот бум напрямую связан и с транспортом будущего. Развитие солнечной и ветровой энергетики позволяет обеспечить устойчивое электроснабжение стремительно растущего парка электромобилей в стране. Китай продолжает активно развивать зарядную инфраструктуру, делая ставку на чистую энергию.

Уточнения

Со́лнечная фотоэлектри́ческая пане́ль (или фотоэлектрический мо́дуль) — устройство, преобразующее солнечный свет непосредственно в электрическую энергию.

