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Ездит как байк, выглядит как спорткар: Yamaha XMAX меняет представление о скутерах

2:40
Авто

Иногда достаточно один раз прокатиться, чтобы понять: автомобиль — это далеко не всегда лучший вариант. Новый Yamaha XMAX 300 — как раз тот случай, когда двухколёсный транспорт даёт больше свободы, стиля и удовольствия от поездки, чем любая городская малолитражка.

Yamaha XMAX 300
Фото: commons.wikimedia.org by Hsu Luke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Yamaha XMAX 300

Этот скутер среднего класса сочетает комфорт, технологии и динамику — и делает это без компромиссов. Он не просто средство передвижения, а способ кардинально пересмотреть подход к ежедневной мобильности.

Дизайн, который говорит за себя

XMAX 300 выглядит агрессивно, современно и премиально. Светодиодные фары в форме "X" сразу дают понять, что перед вами — нечто большее, чем просто скутер. Даже стоя на месте, он привлекает внимание своим спортивным и стремительным силуэтом.

Технологии и комфорт

Внутри — всё, что нужно для комфорта. ЖК-панель на 4,3 дюйма (а в версии Tech MAX — и второй дисплей с навигацией Garmin) позволяет подключить смартфон, управлять функциями и следить за поездкой. Электрический ветровик, подогрев сидений и ручек, бесключевой доступ — Yamaha подошла к деталям с душой.

Эффективность без жертв

Мотор объёмом 292 см³ выдаёт почти 28 л. с., что даёт отличную динамику и уверенное поведение как в городе, так и за его пределами. Расход — всего 3 литра на 100 км. С баком на 13,2 литра это более 300 км хода без дозаправки — отличная автономность для городских условий.

Безопасность — на уровне

Скутер оснащён ABS и системой контроля тяги (TCS), а подвеска настроена так, чтобы обеспечить баланс между спортивностью и комфортом. Езда остаётся предсказуемой и мягкой даже на неидеальном покрытии.

Продуманное пространство и практичность

Большое сиденье, удобная посадка, подседельное пространство, вмещающее два полноразмерных шлема — это не просто скутер, это практически городской турер. Ещё и с бесключевым запуском.

Цена — за уровень выше

Базовая версия XMAX 300 стоит от 6850 евро. Версия Tech MAX с дополнительными опциями — от 7690, а топовая комплектация Tech MAX+ - от 8090 евро. Это уже почти уровень бизнес-класса на двух колёсах.

Уточнения

Моторо́ллер (от нем. motorroller), или ску́тер (от англ. to scoot — бежать стремглав; удирать, давать дёру) — разновидность мотоцикла, имеющая более удобную посадку за счёт выемки с площадкой для ног, а также панель лобовой облицовки, защищающую седока и детали мотороллера от грязи.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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