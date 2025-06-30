Редкоземельный тупик: как Китай ставит Европу и США на технологическое колено

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Китай вновь использует свою монополию на редкоземельные металлы как инструмент геополитического давления. Весной 2025 года страна ввела новые ограничения на экспорт этих стратегически важных материалов. Последствия не заставили себя ждать: Европа и США срочно ищут альтернативы, ведь поставки оказались под угрозой.

Фото: flickr.com by John Fowler from Placitas, NM, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горные породы

Что такое редкоземельные элементы — и почему они так важны

Речь идёт о 17 элементах таблицы Менделеева, которые критически важны для производства смартфонов, электромобилей, ветрогенераторов, медицинской техники, боевых истребителей и высокоточного оборудования. Китай сегодня производит около 60% редкоземов в мире и контролирует 90% их переработки. То есть, по сути, весь остальной мир зависит от китайских поставок.

Эта зависимость стала очевидной, когда Пекин ограничил экспорт — как ответ на пошлины США. В прошлом, в 2010 году, похожие меры уже вызвали глобальную панику, особенно в Японии. Тогда производители начали срочно инвестировать в R&D, искать замену дорогостоящим компонентам и оптимизировать производственные процессы.

Что делает Европа

Сегодня Европа оказалась в ещё более уязвимом положении. 98% постоянных магнитов, необходимых для европейской промышленности (включая автокомпоненты, медоборудование и оборонку), поступают из Китая. ЕС официально заявил, что к 2030 году планирует выпускать 7000 тонн собственных магнитов. Заводы по переработке редкоземов строятся в Эстонии и на юге Франции, но это дело нескольких лет, а дефицит наступает уже сейчас.

Что это значит для автопрома

Современные электромобили и гибриды зависят от этих элементов — без них не собрать ни мотор, ни аккумулятор, ни электронные блоки. В краткосрочной перспективе автоконцерны Европы и США столкнутся с нехваткой деталей, ростом цен и, возможно, срывающимися поставками. В долгосрочной — может начаться новая волна переосмысления глобальных цепочек поставок.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

