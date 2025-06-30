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Редкоземельный тупик: как Китай ставит Европу и США на технологическое колено

2:19
Авто

Китай вновь использует свою монополию на редкоземельные металлы как инструмент геополитического давления. Весной 2025 года страна ввела новые ограничения на экспорт этих стратегически важных материалов. Последствия не заставили себя ждать: Европа и США срочно ищут альтернативы, ведь поставки оказались под угрозой.

Горные породы
Фото: flickr.com by John Fowler from Placitas, NM, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горные породы

Что такое редкоземельные элементы — и почему они так важны

Речь идёт о 17 элементах таблицы Менделеева, которые критически важны для производства смартфонов, электромобилей, ветрогенераторов, медицинской техники, боевых истребителей и высокоточного оборудования. Китай сегодня производит около 60% редкоземов в мире и контролирует 90% их переработки. То есть, по сути, весь остальной мир зависит от китайских поставок.

Эта зависимость стала очевидной, когда Пекин ограничил экспорт — как ответ на пошлины США. В прошлом, в 2010 году, похожие меры уже вызвали глобальную панику, особенно в Японии. Тогда производители начали срочно инвестировать в R&D, искать замену дорогостоящим компонентам и оптимизировать производственные процессы.

Что делает Европа

Сегодня Европа оказалась в ещё более уязвимом положении. 98% постоянных магнитов, необходимых для европейской промышленности (включая автокомпоненты, медоборудование и оборонку), поступают из Китая. ЕС официально заявил, что к 2030 году планирует выпускать 7000 тонн собственных магнитов. Заводы по переработке редкоземов строятся в Эстонии и на юге Франции, но это дело нескольких лет, а дефицит наступает уже сейчас.

Что это значит для автопрома

Современные электромобили и гибриды зависят от этих элементов — без них не собрать ни мотор, ни аккумулятор, ни электронные блоки. В краткосрочной перспективе автоконцерны Европы и США столкнутся с нехваткой деталей, ростом цен и, возможно, срывающимися поставками. В долгосрочной — может начаться новая волна переосмысления глобальных цепочек поставок.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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