Ключ к проблемам: привычка, которая убивает стартер и приводит к дорогому ремонту

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Ключи от квартиры, гаража, дачи, офиса, ящика, почтового ящика — всё это мы часто носим в одном связке. Кажется удобно: один брелок — и всё под рукой. Но именно эта привычка способна испортить вам замок зажигания, причём незаметно и необратимо.

Фото: Flickr by chen chin (ducktail964), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ автомобильные ключи

В чём проблема

Большинство водителей даже не подозревают, что вешая на ключ зажигания тяжелый брелок с кучей других ключей, они создают постоянную нагрузку на чувствительный механизм. Замок зажигания рассчитан на стандартный ключ, максимум — с легким брелоком. А лишние граммы превращаются в реальную угрозу, особенно когда машина едет по кочкам.

С каждой поездкой, с каждой вибрацией — вес ключей слегка тянет вниз. Это вызывает микроскопический, но постоянный износ контактов и подвижных частей внутри замка. Сначала появляются редкие "залипания", потом — сбои при запуске, а затем замок может просто перестать работать.

Как избежать поломки

Простой совет: отделите ключ зажигания от связки и используйте отдельный брелок. Это может показаться неудобным, но в долгосрочной перспективе такой подход защитит вас от дорогого ремонта стартера или замены замка зажигания.

Если совсем не хочется разделять ключи, убедитесь, что связка не тяжёлая. Большинство специалистов сходятся во мнении: максимум — 5-6 лёгких ключей.

Иногда достаточно небольшого изменения в привычке, чтобы избежать серьёзных последствий. Так и с брелоком: экономия в пару секунд утром может обернуться дорогостоящей заменой — и далеко не сразу.

Уточнения

Ста́ртер / стартёр — устройство или человек, которое запускает что-то, а также что-то, используемое в начале.

