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Запотевание окон? Один трюк с чаем решает проблему навсегда — и никакой химии!

1:47
Авто

Утренний туман на окнах — вечная головная боль для водителей. Особенно весной, когда ночи всё ещё холодные, а влажность в салоне растёт. Большинство спешит по делам, не дожидаясь, пока стёкла полностью просохнут. Итог — поездка почти вслепую, а вместе с ней и риск попасть в ДТП.

Вид с лобового стекла
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид с лобового стекла

Конечно, можно включить кондиционер или обогрев, но есть куда более простой и доступный способ. Причём без проводов, батареек и кнопок.

Решение, которое вы не ожидали — обычный чай

Да, всё настолько просто. Несколько обычных чайных пакетиков, размещённых в салоне автомобиля, могут решить проблему запотевания окон. Лучше всего подойдут чёрный или зелёный чай — они отлично впитывают влагу. Это подтвердил и эксперт по уходу за автомобилями Бен Питчер из компании DPF Experts.

Куда класть? На приборную панель, в карманы дверей или в нишу под стеклом. Не надо никаких конструкций — просто разложите сухие пакетики в салоне. Чай будет работать как природный абсорбент, притягивая к себе избыточную влажность. А заодно освежит воздух в машине.

Почему это работает

Влажность на стёклах появляется из-за перепада температур и избытка влаги внутри автомобиля. Часто она скапливается от мокрых ковриков, дыхания пассажиров или даже забытых бутылок воды. Чем суше воздух — тем меньше запотевания.

Чайные листья, как и силикагель, активно впитывают влагу из окружающей среды. Это простой и экологичный способ снизить влажность, не включая обогрев на полную мощность каждый раз, как только сели за руль.

Уточнения

Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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