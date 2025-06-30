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Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой

2:00
Авто

Перед дальним путешествием большинство водителей обязательно проверяют давление в шинах. Казалось бы, правильное решение: ведь от шин зависит управляемость, торможение, расход топлива и, в целом, безопасность на дороге. Но именно здесь и кроется частая ошибка, которую совершают даже опытные автомобилисты.

Подкачка колеса
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкачка колеса

Не повторяйте её: проверяйте давление на "холодных" шинах

Накачивать шины нужно только в одном случае — пока они холодные. То есть, когда машина долго стояла и не проехала даже пары километров. Почему это важно? Потому что во время движения шины нагреваются, воздух внутри расширяется, и давление поднимается. Если вы измеряете или корректируете давление уже после поездки — показания будут завышены. А значит, вы рискуете перекачать шины, думая, что всё делаете правильно.

Это приводит к снижению пятна контакта шины с дорогой, ухудшению сцепления, неравномерному износу протектора, снижению комфорта и даже повышенному риску проколов.

Какое давление должно быть

Узнать точные значения для вашей машины очень просто:

  • Загляните в руководство пользователя

  • Или найдите наклейку на водительской двери, крышке бензобака или бардачке

Там указаны значения давления отдельно для передней и задней оси, и даже с учётом полной загрузки. Например, если в машине четыре человека и полный багажник, производитель может рекомендовать немного повысить давление в задних колёсах. Игнорировать эту информацию — значит рисковать безопасностью на трассе.

Ещё один совет

Если предстоит долгая поездка с тяжёлым багажом или прицепом — заранее проверьте и подкорректируйте давление в шинах именно под эту нагрузку. Не стоит экспериментировать, полагаясь на "личные ощущения" или "советы бывалых". Производитель уже всё просчитал.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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