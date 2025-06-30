Экономит бензин, но тратит мотор: как система старт-стоп убивает ваш двигатель, пока вы стоите в пробке

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Система автоматического отключения двигателя на светофорах и в пробках — звучит как идеальное решение для экономии топлива и снижения выбросов. Производители уверяют: с её помощью расход можно сократить до 10%, а загрязнение воздуха — почти на 8%. Но всё ли так однозначно?

Фото: commons.wikimedia by Johntorcasio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ авто Toyota, кнопка Start-Stop

Как работает Start-Stop

Принцип простой: как только машина полностью останавливается — например, на светофоре, в пробке или у пешеходного перехода — двигатель автоматически глушится. Стоит водителю нажать на сцепление или газ, мотор снова запускается. Экономия кажется очевидной: двигатель не работает на холостых оборотах, не расходует топливо и не загрязняет воздух.

В чём подвох

Проблема в том, что такое частое выключение и запуск может быть не совсем безопасно для мотора. Особенно — если речь идёт о турбированных двигателях.

Турбина — сложный и чувствительный узел, работающий на высоких температурах (более 900 °C) и колоссальных оборотах. Она нуждается в постоянной смазке и охлаждении. Но когда двигатель резко выключается, как это делает Start-Stop, масляный насос останавливается, а циркуляция масла прекращается. В это время турбина продолжает вращаться — но уже без должной защиты. Это может привести к ускоренному износу деталей и снижению срока службы турбонагнетателя.

А что насчёт современных машин

У новых моделей Start-Stop устроена куда умнее. Современные системы отслеживают температуру двигателя и не выключают мотор, если он перегрет или работает на износ. Кроме того, автопроизводители используют высококачественные масла, которые дольше удерживаются на рабочих поверхностях, обеспечивая защиту даже после остановки.

Тем не менее, даже в новых авто не всегда стоит полагаться на автоматику вслепую. После долгой или активной поездки лучше дать мотору поработать хотя бы 30-60 секунд на холостом ходу перед тем, как его глушить — особенно если речь о турбированном двигателе. В некоторых случаях имеет смысл временно отключить систему Start-Stop вручную — большинство автомобилей это позволяют.

Уточнения

Система «старт-стоп» (англ. «Start-stop» system) — технология, предназначенная для автоматического отключения и перезапуска двигателя автомобиля с целью экономии топлива, снижения вредных выбросов и уровня шума за счёт сокращения времени работы двигателя на холостом ходу.

