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Блеск за копейки: как лимон с содой спасают мутные фары и ваши нервы

2:55
Авто

Чистые и блестящие фары — не только вопрос внешнего вида, но и элемент безопасности. Когда стекло фар мутнеет, покрывается налётом или запотевает, свет рассеивается и становится слабее. В тёмное время суток или при плохой погоде это напрямую влияет на видимость и может стать причиной аварии.

фара
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
фара

Причин у помутнения несколько: жара, солнечные лучи, перепады температуры, микротрещины на поверхности и, конечно, банальная грязь. Замену или профессиональную полировку не каждый готов себе позволить, особенно если авто не первой свежести. Но есть простой и дешёвый способ привести фары в порядок своими руками — буквально за полевку.

Что понадобится

Всего два средства, которые есть на каждой кухне:

  • Половинка лимона

  • Пищевая сода

Насыпьте немного соды на разрезанную часть лимона — произойдёт реакция, появится пена и характерный звук шипения. Не пугайтесь: именно этот "мини-вулкан" и нужен для чистки.

Просто втирайте лимон с содой в поверхность фары круговыми движениями. Затем протрите фары влажной тряпкой, а после — насухо. Даже после первой обработки результат будет заметен: фары станут прозрачнее, уберётся матовость, мелкий налёт и лёгкое запотевание.

Что ещё помогает

Некоторые водители используют зубную пасту — она тоже даёт хороший эффект. Главное — использовать белую, не гелевую, без абразивных гранул. Также можно комбинировать пасту с пищевой содой для лучшего результата. Однако следует понимать, что такие методы — скорее косметические. Они подходят для лёгких загрязнений и запотевания, но не заменят профессиональную полировку при серьёзных повреждениях пластика.

Почему важно чистить фары

Помимо снижения видимости, грязные фары могут стать причиной штрафа. Согласно актуальным ПДД, неисправные или тусклые осветительные приборы — это основание для штрафа до 150 евро. Кроме того, при повторной проверке инспектор может изъять водительские права на срок до 10 дней. А если приглушённый свет влияет на работу стоп-сигналов, вам начислят ещё и штрафные баллы.

Своевременная чистка фар — это не просто уход за машиной, а элемент безопасного и законного вождения. Особенно летом, когда запотевание и загрязнение фар встречается чаще всего. Лучше потратить пять минут на простую процедуру дома, чем потом платить штрафы и рисковать на дороге.

Такой трюк не заменит профессиональную обработку, но способен быстро улучшить свет фар и внешний вид автомобиля. Особенно он полезен перед техосмотром или дальней поездкой.

Уточнения

Фа́ра (по названию греческого острова «Фарос», знаменитого в древности своим маяком) — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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