Дышите грибком? Вот почему кондиционер стал вонять и как это быстро исправить

Лето, жара, и вы включаете кондиционер в машине — но вместо прохлады получаете волну неприятного запаха? Причина, как правило, одна и та же: в системе завелись бактерии и грибок. Они скапливаются внутри воздуховодов и каналов системы кондиционирования и могут не только раздражать, но и вызывать проблемы с дыханием.
При охлаждении воздуха возникает конденсат — влага, которая остаётся внутри воздуховодов. В тёплой и влажной среде отлично себя чувствуют микроорганизмы. Если не проводить регулярную очистку системы, со временем появляются затхлый запах, ощущение сырости и даже вредные испарения.
1. Очистите вентиляционные отверстия
Используйте мягкую щетку или кисточку, чтобы удалить пыль из решеток на панели приборов и центральной консоли. Это первый шаг, который поможет не забивать фильтры и уменьшить накопление загрязнений.
2. Включите отопление на 5 минут
Выключите кондиционер, включите максимум обогрева и оставьте автомобиль на холостом ходу снаружи. Горячий воздух помогает испарить остатки влаги внутри системы.
3. Используйте дезинфицирующее средство
В магазинах продаются аэрозоли и пенные очистители с удлинёнными насадками. Их нужно направить как можно глубже в вентиляционные каналы и обработать все воздуховоды.
4. Включите кондиционер на максимум
Через пару минут после дезинфекции включите охлаждение на полную мощность и закройте все окна. Подождите ещё 5-7 минут, но находиться в машине не стоит — лучше выйти.
5. Проветрите салон
Откройте все двери и окна, дайте остаткам химии выветриться. Это последний шаг для полного избавления от запаха.
Меняйте салонный фильтр раз в год - он улавливает пыль, пыльцу и грязь, но со временем становится источником запаха сам по себе.
Включайте кондиционер зимой - хотя бы раз-два в месяц на 5-10 минут. Это позволяет системе "прокачаться", сдвинуть влагу и продлевает срок службы компрессора.
Такой простой уход не требует поездки в сервис и может значительно продлить срок службы всей системы кондиционирования. А главное — вы будете дышать чистым воздухом, а не грибком и химией из старых воздуховодов.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
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