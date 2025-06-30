Дышите грибком? Вот почему кондиционер стал вонять и как это быстро исправить

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Лето, жара, и вы включаете кондиционер в машине — но вместо прохлады получаете волну неприятного запаха? Причина, как правило, одна и та же: в системе завелись бактерии и грибок. Они скапливаются внутри воздуховодов и каналов системы кондиционирования и могут не только раздражать, но и вызывать проблемы с дыханием.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль

Откуда берется запах

При охлаждении воздуха возникает конденсат — влага, которая остаётся внутри воздуховодов. В тёплой и влажной среде отлично себя чувствуют микроорганизмы. Если не проводить регулярную очистку системы, со временем появляются затхлый запах, ощущение сырости и даже вредные испарения.

Что делать — пошаговая инструкция

1. Очистите вентиляционные отверстия

Используйте мягкую щетку или кисточку, чтобы удалить пыль из решеток на панели приборов и центральной консоли. Это первый шаг, который поможет не забивать фильтры и уменьшить накопление загрязнений.

2. Включите отопление на 5 минут

Выключите кондиционер, включите максимум обогрева и оставьте автомобиль на холостом ходу снаружи. Горячий воздух помогает испарить остатки влаги внутри системы.

3. Используйте дезинфицирующее средство

В магазинах продаются аэрозоли и пенные очистители с удлинёнными насадками. Их нужно направить как можно глубже в вентиляционные каналы и обработать все воздуховоды.

4. Включите кондиционер на максимум

Через пару минут после дезинфекции включите охлаждение на полную мощность и закройте все окна. Подождите ещё 5-7 минут, но находиться в машине не стоит — лучше выйти.

5. Проветрите салон

Откройте все двери и окна, дайте остаткам химии выветриться. Это последний шаг для полного избавления от запаха.

Профилактика

Меняйте салонный фильтр раз в год - он улавливает пыль, пыльцу и грязь, но со временем становится источником запаха сам по себе.

Включайте кондиционер зимой - хотя бы раз-два в месяц на 5-10 минут. Это позволяет системе "прокачаться", сдвинуть влагу и продлевает срок службы компрессора.

Выключайте кондиционер заранее - за несколько минут до остановки машины переходите на вентилятор, чтобы просушить систему. Это простой способ избежать образования влаги.

Такой простой уход не требует поездки в сервис и может значительно продлить срок службы всей системы кондиционирования. А главное — вы будете дышать чистым воздухом, а не грибком и химией из старых воздуховодов.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

