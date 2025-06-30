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Секрет из автошколы, о котором забыли: зачем выключать кондиционер перед остановкой двигателя

2:16
Авто

С наступлением жарких месяцев кондиционер в машине превращается из приятной опции в настоящую необходимость. Но то, как именно мы им пользуемся, играет важную роль — не только для комфорта, но и для здоровья, а ещё для долговечности самой системы.

кондиционер
Фото: Freepik by stefamerpik is licensed under Рublic domain
кондиционер

Летом без кондиционера — никак

Когда температура в салоне зашкаливает, особенно если машина стояла под солнцем, даже открытые окна не спасают. Холодный воздух из кондиционера быстро делает езду терпимой. Но мало кто задумывается, что резкое выключение двигателя с включённым кондиционером — не лучшая идея.

Ошибка, которую совершают многие

Одна из частых привычек — заглушить мотор, не выключив кондиционер. Казалось бы, ничего страшного. Но на деле такая мелочь может привести к неприятным последствиям.

Во-первых, при работе кондиционера воздуховоды и детали системы становятся холодными. В это время мотор, наоборот, горячий. Разница температур создаёт конденсат. А влажная среда — идеальная почва для размножения бактерий и грибка, из-за чего в салоне может появиться стойкий и неприятный запах.

Что советуют инженеры

Лучше всего — за пару минут до завершения поездки выключить кондиционер, но оставить вентилятор включённым. Это поможет "просушить" систему, избежать образования влаги и, соответственно, неприятного запаха. Это простое действие продлевает срок службы климатической установки и улучшает качество воздуха в машине.

Кроме того, кондиционер — энергозатратное оборудование. Если он работает до самого выключения двигателя, это может негативно сказаться на аккумуляторе, особенно если тот уже не новый. Нагрузка на него возрастает, и ресурс батареи снижается быстрее.

Бонус: мягкий выход на жару

Есть ещё один плюс от предварительного отключения кондиционера. Температура в салоне к моменту остановки машины немного повышается — и выход на улицу не будет таким резким. Это снижает риск теплового удара, особенно если разница между прохладным салоном и уличной жарой существенна.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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