Заправил улучшенным — получил разочарование: почему чудо-бензин на АЗС не оправдывает ожиданий

Производители топлива активно продвигают "улучшенные" версии бензина с обещаниями увеличения мощности, снижения расхода и продления срока службы двигателя. Но стоит ли за это переплачивать? Владелец сети автосервисов рассказал, как обстоят дела на самом деле.
Бензин с улучшенными характеристиками якобы:
уменьшает расход топлива;
увеличивает мощность двигателя;
очищает топливную систему;
продлевает срок службы мотора.
Всё это звучит заманчиво, особенно для владельцев автомобилей с пробегом. Однако значительная часть этих заявлений — результат удачного маркетинга, а не реального технического эффекта.
1. Очищающие присадки — да, но с оговорками
Такие составы действительно могут постепенно очищать топливную систему от нагара и отложений, особенно если автомобиль долго заправлялся некачественным топливом. Но этот эффект чаще заметен только у сильно "запущенных" машин. Если двигатель в порядке — ощутимых изменений не будет.
2. Октановое число не даёт прироста мощности
Многие верят, что чем выше цифра — тем больше "лошадей" будет у машины. Это миф. Более высокое октановое число всего лишь делает топливо устойчивым к детонации, а не повышает мощность. Если мотор рассчитан на 92-й бензин, заправка 100-м результата не даст.
3. Расход снижается? Почти нет
Иногда водители замечают, что автомобиль на улучшенном топливе проехал больше, но это может быть погрешность измерения или результат очищения сильно загрязнённой системы. В среднем же прирост составляет максимум 1-2%, что почти незаметно.
Использование улучшенного топлива не повредит мотору. Но если ваша машина обслуживается вовремя, а система подачи топлива работает штатно, переплата не оправдана. Значительного прироста ресурса, мощности или экономии вы не получите. Лучше потратить разницу в цене на замену масла, фильтров или качественные свечи.
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