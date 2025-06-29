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Заправил улучшенным — получил разочарование: почему чудо-бензин на АЗС не оправдывает ожиданий

2:16
Авто

Производители топлива активно продвигают "улучшенные" версии бензина с обещаниями увеличения мощности, снижения расхода и продления срока службы двигателя. Но стоит ли за это переплачивать? Владелец сети автосервисов рассказал, как обстоят дела на самом деле.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Что обещают АЗС

Бензин с улучшенными характеристиками якобы:

  • уменьшает расход топлива;

  • увеличивает мощность двигателя;

  • очищает топливную систему;

  • продлевает срок службы мотора.

Всё это звучит заманчиво, особенно для владельцев автомобилей с пробегом. Однако значительная часть этих заявлений — результат удачного маркетинга, а не реального технического эффекта.

Что происходит на практике

1. Очищающие присадки — да, но с оговорками
Такие составы действительно могут постепенно очищать топливную систему от нагара и отложений, особенно если автомобиль долго заправлялся некачественным топливом. Но этот эффект чаще заметен только у сильно "запущенных" машин. Если двигатель в порядке — ощутимых изменений не будет.

2. Октановое число не даёт прироста мощности
Многие верят, что чем выше цифра — тем больше "лошадей" будет у машины. Это миф. Более высокое октановое число всего лишь делает топливо устойчивым к детонации, а не повышает мощность. Если мотор рассчитан на 92-й бензин, заправка 100-м результата не даст.

3. Расход снижается? Почти нет
Иногда водители замечают, что автомобиль на улучшенном топливе проехал больше, но это может быть погрешность измерения или результат очищения сильно загрязнённой системы. В среднем же прирост составляет максимум 1-2%, что почти незаметно.

Итого: стоит ли заправляться

Использование улучшенного топлива не повредит мотору. Но если ваша машина обслуживается вовремя, а система подачи топлива работает штатно, переплата не оправдана. Значительного прироста ресурса, мощности или экономии вы не получите. Лучше потратить разницу в цене на замену масла, фильтров или качественные свечи.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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