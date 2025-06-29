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Выбор, за который не стыдно: 5 машин до 600 тысяч, которые ездят, а не ломаются

3:15
Авто

Поиск хорошей машины на вторичке — это всегда риск. Особенно когда бюджет ограничен 600 тысячами рублей. Рынок за последние годы изменился настолько, что раньше "проходные" модели теперь воспринимаются как находка. Чтобы упростить выбор, руководитель СТО назвал пять моделей, которые стоит рассмотреть: они просты в обслуживании, живучи и не подведут даже при пробеге.

Opel Astra GTC 2005
Фото: commons.wikimedia.org by Harnas kalisz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Opel Astra GTC 2005

Hyundai Getz

Годы выпуска: 2010-2011

Маленький, незаметный, но крайне надёжный хэтчбек. Это не про комфорт и не про моду — это про городскую практичность. Компактные габариты, предельно низкий расход топлива, простой и надёжный мотор. Идеальный вариант для начинающего водителя или в качестве второго автомобиля в семье.

Плюсы: компактность, надёжность, доступные запчасти
Минусы: минимум комфорта, аскетичный интерьер

Nissan Almera

Годы выпуска: 2013-2014

Внушительных размеров седан с репутацией неприхотливой рабочей лошадки. Большой салон, добротная подвеска и элементарное техобслуживание делают Almera популярным выбором среди таксистов и водителей на каждый день.

Плюсы: ресурсный мотор, простор, выносливость
Минусы: высокий расход топлива, скромное оснащение

Opel Astra H

Годы выпуска: 2008-2009

Один из самых удачных Opel своего времени. Особенно хорош с 1.6-литровым атмосферником и "механикой". Машина радует управляемостью, эргономикой и дизайном, при этом сохраняет достаточно высокий уровень надёжности, если не запускать обслуживание.

Плюсы: хороший баланс между стилем и надёжностью
Минусы: чувствительность к качеству запчастей и ТО

Renault Sandero

Годы выпуска: 2011-2013

Сочетание простой конструкции и крепкой подвески сделало Sandero любимцем в регионах. Он не бросается в глаза, но честно ездит. Его легко и недорого чинить, а двигатель и трансмиссия могут без особых забот пробегать более 300 тысяч км.

Плюсы: надёжность, простота, бюджетность
Минусы: минимализм во всём

Ford Fiesta

Годы выпуска: 2008-2010

Если хочется чего-то более симпатичного и "вкусного" в этом ценовом диапазоне — стоит смотреть в сторону Fiesta. У неё приятный дизайн, неплохое оснащение, хорошая управляемость и живучий двигатель. Главное — выбрать неубитый экземпляр без ржавчины.

Плюсы: стиль, динамика, низкие затраты
Минусы: надо внимательно смотреть на состояние кузова

Если подойти к выбору с холодной головой, 600 тысяч рублей вполне хватит на покупку честного и надёжного автомобиля. Все модели в этом списке проверены годами, ездят на простых агрегатах и не потребуют непосильных вложений. Главное — искать живой экземпляр и не гнаться за внешним лоском.

Уточнения

Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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