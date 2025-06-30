Машины, которые не развалятся после такси: рейтинг моторов

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Среди недорогих автомобилей массового сегмента есть настоящие долгожители. Это модели, оснащённые простыми атмосферными бензиновыми двигателями объёмом 1,4-1,6 литра. Такие моторы отлично подходят как для ежедневных поездок, так и для интенсивной эксплуатации в такси или доставке. Рассказываем о проверенных силовых установках, способных пройти сотни тысяч километров без капитального ремонта.

Фото: Wikipedia by P.A.J., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Opel Astra J

Renault Logan I и II

Французская модель комплектовалась целым рядом надёжных моторов. Один из самых известных — 1.6-литровый К7М с 8 клапанами и мощностью 75-90 л. с. Он не отличается экономичностью, может страдать от подтёков масла и антифриза, но при регулярном уходе легко проходит более 500 000 км.

Ещё один удачный вариант — 16-клапанный К4М, мощностью 105-110 л. с. Этот двигатель лишён хронических проблем, хорошо переносит российские реалии и стабильно работает на пробегах свыше 400-500 тысяч км при соблюдении регламента обслуживания.

Hyundai Solaris II

Один из самых популярных автомобилей в России, особенно среди служб такси и каршеринга. Здесь ставились два надёжных атмосферных двигателя: 1.4-литровый G4LC (99,7 л. с.) и 1.6-литровый G4FG (121-132 л. с.). Оба показали высокую стойкость к нагрузкам и при своевременной замене масла и фильтров спокойно выхаживают более 350 000 км. Особой популярностью у водителей пользуется версия 1.6 — за счёт лучшей динамики.

Opel Astra H

Универсальный немецкий автомобиль, доступный в кузовах седан, хэтчбек и универсал. Оснащался надёжным атмосферным мотором Z16XER (1,6 л, 115 л. с.). Блок цилиндров — чугунный, система впрыска — распределённая, а фазы газораспределения регулируются и на впуске, и на выпуске. Благодаря выносливости конструкции и качеству сборки, двигатель легко достигает 400-500 тысяч км пробега без серьёзных вмешательств.

Volkswagen Golf V и VI

Модели с моторами 1.6 MPI (BSE) мощностью 102 л. с. по праву считаются одними из самых надёжных в своём классе. Простой и технологичный 8-клапанный двигатель с алюминиевым блоком и прямым впрыском уверенно переносит российские условия эксплуатации. При регулярной замене масла и фильтров его ресурс превышает 400 000 км. Этот же агрегат устанавливали на Audi, Skoda и Seat — надёжность не зависела от модели.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

