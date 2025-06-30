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Двигатель в порядке: убедитесь перед поездкой с помощью этих шагов

2:35
Авто

Чтобы понять, в каком состоянии находится двигатель вашего автомобиля, необязательно быть автомехаником или иметь сложное оборудование. Достаточно фонарика, внимательности и немного терпения — простые советы помогут провести базовую проверку самостоятельно.

Мотор автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотор автомобиля

Загляните под крышку маслозаливной горловины

Снимите крышку и осмотрите её и саму горловину. Если внутри — черный густой налёт, это повод насторожиться: такой налёт появляется из-за плохого масла, нерегулярных замен или большого пробега.

Если же крышка покрыта белым налётом — не пугайтесь. Это обычный конденсат, особенно в холодную погоду и при коротких поездках. Он безопасен, если не появляется постоянно.

Что видно в головке блока цилиндров

Через маслозаливную горловину и с фонариком можно оценить общее состояние двигателя. Светло-коричневые отложения допустимы — это естественный результат работы. А вот тёмный лак, сгустки и плотный налёт говорят о тяжёлых условиях эксплуатации и проблемах с маслом.

Как проверить картерные газы

На прогретом моторе поставьте крышку обратно на заливную горловину, не закручивая, и понаблюдайте. Если она слегка покачивается или прилипает — всё нормально, вентиляция картера работает. Но если крышку "выплёвывает", она подпрыгивает или из горловины идёт дым — есть риск, что поршневая группа изношена.

Следы масла вокруг двигателя

Небольшие запотевания масла на стыках и швах — не редкость. Но они не появляются просто так. Это может быть результатом повышенного давления внутри двигателя из-за "масложора". Если виной всему старение сальников — достаточно заменить прокладку. Но если причина глубже, течи будут появляться снова.

Выхлоп всё расскажет

На холодном запуске обратите внимание, идёт ли сизый дым из выхлопной трубы. Он говорит о сгорании масла в цилиндрах. После прогрева можно сделать несколько резких перегазовок — если снова появляется сизый дым, это тревожный сигнал. Также проверьте выхлопную трубу изнутри: жирный чёрный налёт — явный признак, что мотор расходует масло.

Понимание мелочей — экономия на ремонте

Такая самодиагностика не заменяет полноценную проверку в сервисе, но может помочь вовремя заметить тревожные симптомы. И, возможно, спасти двигатель от серьёзного ремонта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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