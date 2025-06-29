Сизый, белый, чёрный: как по выхлопу распознать мёртвый двигатель и избежать неудачной покупки

2:31 Your browser does not support the audio element. Авто

Найти действительно хороший автомобиль на вторичном рынке всё труднее. Уходящие в первые руки варианты перехватывают перекупщики, накручивают цену и порой скрывают реальные проблемы. Одна из самых дорогих и опасных неисправностей — двигатель. И определить его состояние можно буквально… по выхлопу. Автомеханик рассказал, на что стоит обратить внимание.

Фото: Designed by Freepik by toa55, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черный выхлоп

Прозрачный дым — всё в порядке

Начнём с нормы: если у машины выхлоп прозрачный или слегка белёсый на холодном двигателе, который быстро исчезает — всё хорошо. Это обычный пар от конденсата, особенно в холодное время года.

Голубой или сизый дым: уходит масло

Если из трубы появляется голубой или сизый выхлоп, особенно заметный при перегазовке, — двигатель с большой вероятностью жрёт масло. Это может быть:

износ маслосъёмных колец;

пробитые маслосъёмные колпачки;

чрезмерный износ цилиндропоршневой группы.

Простой тест: поднесите чистый лист бумаги к выхлопной трубе и сделайте пару перегазовок. Если на листе останутся масляные капли - диагноз очевиден.

Белый дым: пар или антифриз

Кратковременный белый дым - это нормально, особенно при утреннем запуске.

Но если он не исчезает даже после прогрева - есть риск, что в камеру сгорания попадает антифриз. Это уже прокладка ГБЦ, а возможно и трещина в блоке.

Признаки:

стабильный белый пар;

сладковатый запах;

уходит уровень охлаждающей жидкости.

Чёрный дым: проблемы с топливом

Чёрный дым указывает на переобогащённую смесь - в цилиндры поступает слишком много топлива. Возможные причины:

неисправные форсунки;

забитый воздушный фильтр;

вышедшие из строя датчики (лямбда, массовый расход воздуха и др.);

проблемы с системой зажигания.

При этом мотор может нестабильно работать, особенно "на холодную", с повышенными оборотами.

Почему важно обращать внимание на выхлоп

Цвет дыма может рассказать о состоянии двигателя больше, чем продавец на осмотре. И даже если внешне всё чисто, выхлоп даст подсказку. Если дым подозрительный — обязательно покажите машину специалисту, прежде чем принять решение о покупке.

Пусть это займёт время, но потенциально сэкономит десятки (а то и сотни) тысяч рублей на ремонте.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

