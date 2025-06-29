Сизый, белый, чёрный: как по выхлопу распознать мёртвый двигатель и избежать неудачной покупки

Найти действительно хороший автомобиль на вторичном рынке всё труднее. Уходящие в первые руки варианты перехватывают перекупщики, накручивают цену и порой скрывают реальные проблемы. Одна из самых дорогих и опасных неисправностей — двигатель. И определить его состояние можно буквально… по выхлопу. Автомеханик рассказал, на что стоит обратить внимание.
Начнём с нормы: если у машины выхлоп прозрачный или слегка белёсый на холодном двигателе, который быстро исчезает — всё хорошо. Это обычный пар от конденсата, особенно в холодное время года.
Если из трубы появляется голубой или сизый выхлоп, особенно заметный при перегазовке, — двигатель с большой вероятностью жрёт масло. Это может быть:
износ маслосъёмных колец;
пробитые маслосъёмные колпачки;
чрезмерный износ цилиндропоршневой группы.
Простой тест: поднесите чистый лист бумаги к выхлопной трубе и сделайте пару перегазовок. Если на листе останутся масляные капли - диагноз очевиден.
Кратковременный белый дым - это нормально, особенно при утреннем запуске.
Но если он не исчезает даже после прогрева - есть риск, что в камеру сгорания попадает антифриз. Это уже прокладка ГБЦ, а возможно и трещина в блоке.
Признаки:
стабильный белый пар;
сладковатый запах;
уходит уровень охлаждающей жидкости.
Чёрный дым указывает на переобогащённую смесь - в цилиндры поступает слишком много топлива. Возможные причины:
неисправные форсунки;
забитый воздушный фильтр;
вышедшие из строя датчики (лямбда, массовый расход воздуха и др.);
проблемы с системой зажигания.
При этом мотор может нестабильно работать, особенно "на холодную", с повышенными оборотами.
Цвет дыма может рассказать о состоянии двигателя больше, чем продавец на осмотре. И даже если внешне всё чисто, выхлоп даст подсказку. Если дым подозрительный — обязательно покажите машину специалисту, прежде чем принять решение о покупке.
Пусть это займёт время, но потенциально сэкономит десятки (а то и сотни) тысяч рублей на ремонте.
Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.