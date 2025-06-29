Покупка без боли: 5 авто до миллиона, которые не вынут душу на ремонтах

На сегодняшний день 900 000 рублей уже сложно назвать достаточной суммой для покупки нового автомобиля. Зато на вторичном рынке — при грамотном подходе — этот бюджет позволяет найти по-настоящему надёжную, комфортную и неприхотливую машину. Автомеханик с опытом назвал топ-5 моделей, которые стоит рассмотреть, если вы хотите ездить спокойно, без постоянных ремонтов.
Годы выпуска: 2010-2011
Пробег: до 150 000 км
Один из самых недооценённых хэтчбеков на рынке. Просторный салон, хороший багажник, надёжная техника. Модель не на слуху, поэтому и ценник умеренный. Отличный выбор для города и поездок на дачу.
Плюсы: высокий ресурс, доступность запчастей, комфорт
Минусы: не самый современный внешний вид
Годы выпуска: 2008-2009
Пробег: до 180 000 км
Живучий и стильный японец. Обладает отличной управляемостью, хорошей сборкой и выносливым двигателем. Civic в восьмом поколении — это надёжность в сочетании с драйвом.
Плюсы: узнаваемый дизайн, динамика, качество
Минусы: сложнее найти в хорошем состоянии по адекватной цене
Годы выпуска: 2010-2011
Пробег: до 150 000 км
Француз, о котором зря забыли. Модель заслуживает внимания за счёт отличной шумоизоляции, продуманного салона и надёжной ходовой. Автомат, бензин и адекватный расход — это всё о нём.
Плюсы: комфорт, низкий спрос (а значит — цена), ресурс
Минусы: дороговаты оригинальные запчасти
Годы выпуска: 2013-2015
Пробег: до 200 000 км
Самый бюджетный, но при этом один из самых популярных вариантов на вторичке. Надёжный, дешёвый в обслуживании, с хорошим запасом прочности. Для ежедневных поездок — лучший друг.
Плюсы: простота, дешёвое ТО, распространённость
Минусы: активно эксплуатировались — трудно найти "живой" экземпляр
Годы выпуска: рестайлинг первых лет
Пробег: 150-200 тыс. км
Культовая модель с японским характером. Даже с пробегом чувствует себя уверенно, если следили за технической частью. Хорошо подходит тем, кто планирует ездить долго и много.
Плюсы: надёжность, динамика, доступность запчастей
Минусы: расход выше среднего
Даже с нынешними ценами можно найти надёжный автомобиль за 900 000 рублей, если подходить к выбору с умом. В этом списке — проверенные временем модели, которые продолжают служить своим владельцам без капремонта и нервов. Главное — не гнаться за внешним лоском, а смотреть на техническое состояние.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.