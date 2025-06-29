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Сзади, но не виноват: как выйти сухим из воды и доказать, что в тебя въехали задним ходом

2:12
Авто

Дорожные происшествия случаются по самым разным причинам. Бывает и так, что водитель автомобиля впереди случайно включает заднюю передачу и наезжает на стоящую сзади машину. Но чаще всего вина автоматически ложится на того, кто был сзади. Представитель ГАИ объяснил, как действовать в такой ситуации и как доказать, что вы не виноваты.

Страховщик осматривает машину после ДТП
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Страховщик осматривает машину после ДТП

Почему это важно

Согласно пункту 9.10 ПДД, водитель обязан соблюдать безопасную дистанцию. Нарушение этого правила часто делает виноватым того, кто ехал позади. Однако если передняя машина ехала задним ходом, ответственность может лечь на неё. Главное — уметь это доказать.

Как доказать, что в вас въехали задним ходом

1. Запись с видеорегистратора

Это — самый очевидный и весомый способ. Регистратор фиксирует направление движения автомобиля, момент столкновения и его характер. Если у вас нет своего устройства, попробуйте:

  • узнать, есть ли камеры на близлежащих зданиях или опорах;

  • попросить записи у свидетелей с видеорегистраторами в своих авто.

2. Свидетели

Найдите минимум двух очевидцев, которые готовы подтвердить, что передняя машина двигалась задним ходом. Важно, чтобы они остались на месте до приезда сотрудников ГИБДД и были готовы дать официальные объяснения.

3. Физические улики

Следы на месте происшествия могут многое рассказать:

  • повреждения на переднем бампере впереди стоящего авто — особенно сильные;

  • следы торможения на асфальте;

  • расположение грязи или пыли под колёсами и бампером;

  • разлёт обломков может указать направление движения.

Все эти детали помогут подтвердить, что автомобиль двигался назад, а не вы нарушили дистанцию.

Юридическая основа

Если водитель, двигаясь задним ходом, стал причиной аварии, он нарушает пункт 8.12 ПДД, запрещающий движение назад в случаях, когда это может создать опасность.

Уточнения

Вино́вность — субъективная либо общественная характеристика, определяющая наличие ответственности за совершенные деяния. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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