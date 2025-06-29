Аварийка вместо совести: хитрый трюк, за который можно получить штраф и остаться без автомобиля

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Аварийная сигнализация в автомобиле — это не способ избежать ответственности, а инструмент безопасности. Тем не менее, многие водители используют её не по назначению: чтобы поблагодарить, извиниться, объехать пробку или просто припарковаться в неположенном месте. Автоюрист напомнил, что за неуместное включение "аварийки" можно не только получить штраф, но и лишиться машины — через эвакуацию.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Городская улица

"Аварийка" — не универсальный пропуск

Самая распространённая ситуация — остановка в неположенном месте с включённой аварийкой. Водитель уходит "на пять минут", а по факту — создаёт помехи, мешает проезду и рискует попасть под санкции. Многие прикрываются "неисправностью" машины, чтобы избежать эвакуации или штрафа.

Часть водителей даже пошла дальше — научились намеренно имитировать поломку, чтобы обмануть инспектора. Двигатель не заводится? Не проблема — достаточно отключить питание или зажечь лампу Check Engine. А потом — вернуться и заявить о "вынужденной остановке". Это — злоупотребление и прямая дорога к проблемам.

Аварийка в потоке: ещё один трюк

Другой частый приём — объезд пробки по обочине. Включил аварийку — и как бы "не виноват": у машины, мол, перегрев, термостат барахлит, стоять в пробке нельзя. Но это всё - откровенное нарушение ПДД, и никакая "легенда" не отменяет запрета движения по обочине.

Инспекторы часто относятся снисходительно, особенно если нарушение объясняется "возможной поломкой". Но каждый раз надеяться на лояльность — опасно. Сегодня вас простят, а завтра — нет. А ещё хуже, если к моменту реальной неисправности вам уже не поверят ни ГИБДД, ни другие водители.

Почему это важно

Подобные "аварийные манёвры" создают хаос на дорогах и размывают доверие. Аварийка — это сигнал бедствия, а не удобная отмазка. Злоупотребляя ею, водитель рискует остаться без помощи в момент, когда она действительно понадобится.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

