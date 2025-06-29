Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
40,9 миллиона пенсионеров в России: сколько в среднем получают работающие
Энергия жёлтых соцветий: как золотарник украсит ваш сад до самой зимы
Собака видит мир иначе, чем ты думаешь: это не просто чёрно-белое кино — правда сильно удивит
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Забудьте о протеиновых батончиках: вот как приготовить фаршированные грибы с яйцами за 30 минут
Тайна, которую скрывали 10 дней: звезда шоу Голос.Дети поделился кадрами помолвки
Такая мудрая, такая хитрая: психолог объяснила, почему именно Гузеева угодила в историю с мошенничеством
Ягодицы, которым позавидуют фитнес-модели: бразильские формы теперь доступны каждому
Рай у моря, где солнце 300 дней в году, покорило тысячи европейцев

Аварийка вместо совести: хитрый трюк, за который можно получить штраф и остаться без автомобиля

2:08
Авто

Аварийная сигнализация в автомобиле — это не способ избежать ответственности, а инструмент безопасности. Тем не менее, многие водители используют её не по назначению: чтобы поблагодарить, извиниться, объехать пробку или просто припарковаться в неположенном месте. Автоюрист напомнил, что за неуместное включение "аварийки" можно не только получить штраф, но и лишиться машины — через эвакуацию.

Городская улица
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Городская улица

"Аварийка" — не универсальный пропуск

Самая распространённая ситуация — остановка в неположенном месте с включённой аварийкой. Водитель уходит "на пять минут", а по факту — создаёт помехи, мешает проезду и рискует попасть под санкции. Многие прикрываются "неисправностью" машины, чтобы избежать эвакуации или штрафа.

Часть водителей даже пошла дальше — научились намеренно имитировать поломку, чтобы обмануть инспектора. Двигатель не заводится? Не проблема — достаточно отключить питание или зажечь лампу Check Engine. А потом — вернуться и заявить о "вынужденной остановке". Это — злоупотребление и прямая дорога к проблемам.

Аварийка в потоке: ещё один трюк

Другой частый приём — объезд пробки по обочине. Включил аварийку — и как бы "не виноват": у машины, мол, перегрев, термостат барахлит, стоять в пробке нельзя. Но это всё - откровенное нарушение ПДД, и никакая "легенда" не отменяет запрета движения по обочине.

Инспекторы часто относятся снисходительно, особенно если нарушение объясняется "возможной поломкой". Но каждый раз надеяться на лояльность — опасно. Сегодня вас простят, а завтра — нет. А ещё хуже, если к моменту реальной неисправности вам уже не поверят ни ГИБДД, ни другие водители.

Почему это важно

Подобные "аварийные манёвры" создают хаос на дорогах и размывают доверие. Аварийка — это сигнал бедствия, а не удобная отмазка. Злоупотребляя ею, водитель рискует остаться без помощи в момент, когда она действительно понадобится.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Свечи зажигания — маленькая ошибка, большая беда: как не угробить мотор своими руками
Авто
Свечи зажигания — маленькая ошибка, большая беда: как не угробить мотор своими руками Аудио 
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Домашние животные
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет Аудио 
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Красота и стиль
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Последние материалы
Раскрыта кошачья тайна: вот почему пушистики обычно спят на левом боку
Прощайте, приседания! Упражнение штопор поможет накачать сильный пресс
Телескоп Уэбба увидел невидимое: камеры зафиксировали нечто шокирующее
Этот город в Бразилии удивил ценами на аренду — меньше 700 реалов
Гель, точечный крем и маска раз в неделю — секретный уход подростков с идеальной кожей
Выжми сцепление — спаси аккумулятор: простой способ продлить жизнь автомобиля
Говядина в сливках: секретный рецепт, который удивит даже гурманов
Центробанк вводит новые ограничения на автокредиты: что изменится для заёмщиков с 1 июля
Ставишь объявление — и тишина: авто, мимо которых проходят даже самые отчаянные
3 метра — целый офис! Вот как сделать из обычного балкона рабочее пространство
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.