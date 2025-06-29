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Выжми сцепление — спаси аккумулятор: простой способ продлить жизнь автомобиля

2:30
Авто

Хотя многие автомобилисты считают, что выжимать сцепление при запуске двигателя — это лишняя формальность, практика и мнение экспертов говорят об обратном. Особенно если речь идёт о машинах с механической коробкой передач. Моторист в интервью СМИ подробно объяснил, зачем это нужно делать и чем это полезно — как для машины, так и для владельца.

Механическая коробка передач
Фото: Wikipedia by Pommeau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Механическая коробка передач

Производители против, а практика — за

Автопроизводители часто утверждают, что выжимать сцепление при запуске не обязательно. Но опытные специалисты и водители с пробегом знают: выжатое сцепление облегчает работу мотора в момент пуска, особенно в холодное время года или на автомобилях с подуставшим аккумулятором и пробегом за сотню тысяч километров.

Что происходит при выжатом сцеплении

Когда вы нажимаете на сцепление, вы размыкаете связь между двигателем и коробкой передач. Это снижает нагрузку на стартер и аккумулятор, потому что при запуске мотор не тратит энергию на раскручивание трансмиссии. Двигатель запускается легче, быстрее и с меньшим сопротивлением.

Особенно заметна разница зимой: при морозах стартеру и так тяжело, а без выжатого сцепления — ещё тяжелее. В итоге машина может не завестись вообще или заведётся только после нескольких попыток, что плохо сказывается на ресурсах всех компонентов.

Как правильно запускать двигатель с выжатым сцеплением

  • Нажмите на педаль сцепления до упора.

  • Заводите двигатель, продолжая удерживать сцепление.

  • После запуска подождите 2-3 секунды и плавно отпустите педаль.

Если бросить сцепление резко, есть риск, что мотор заглохнет или "просядут" обороты — особенно на старых авто.

А если машина новая

Даже на новых автомобилях эта привычка остаётся полезной. Она снижает нагрузку на стартер и аккумулятор, помогает избежать преждевременного износа деталей. А если вы планируете ездить на машине долго, то каждая мелочь, продлевающая ресурс узлов, будет работать на ваш кошелёк.

Независимо от возраста автомобиля и сезона, выжимать сцепление при запуске двигателя — это простая, но полезная привычка. Она облегчает запуск, снижает износ и помогает технике служить дольше. И пусть производитель говорит обратное — практика говорит за себя.

Уточнения

Сцепле́ние — элемент трансмиссии автомобиля, передающий крутящий момент двигателя и позволяющий кратковременно отсоединить двигатель от всех остальных элементов трансмиссии и вновь их плавно соединить (сцепить).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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