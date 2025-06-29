Выжми сцепление — спаси аккумулятор: простой способ продлить жизнь автомобиля

Хотя многие автомобилисты считают, что выжимать сцепление при запуске двигателя — это лишняя формальность, практика и мнение экспертов говорят об обратном. Особенно если речь идёт о машинах с механической коробкой передач. Моторист в интервью СМИ подробно объяснил, зачем это нужно делать и чем это полезно — как для машины, так и для владельца.
Автопроизводители часто утверждают, что выжимать сцепление при запуске не обязательно. Но опытные специалисты и водители с пробегом знают: выжатое сцепление облегчает работу мотора в момент пуска, особенно в холодное время года или на автомобилях с подуставшим аккумулятором и пробегом за сотню тысяч километров.
Когда вы нажимаете на сцепление, вы размыкаете связь между двигателем и коробкой передач. Это снижает нагрузку на стартер и аккумулятор, потому что при запуске мотор не тратит энергию на раскручивание трансмиссии. Двигатель запускается легче, быстрее и с меньшим сопротивлением.
Особенно заметна разница зимой: при морозах стартеру и так тяжело, а без выжатого сцепления — ещё тяжелее. В итоге машина может не завестись вообще или заведётся только после нескольких попыток, что плохо сказывается на ресурсах всех компонентов.
Нажмите на педаль сцепления до упора.
Заводите двигатель, продолжая удерживать сцепление.
После запуска подождите 2-3 секунды и плавно отпустите педаль.
Если бросить сцепление резко, есть риск, что мотор заглохнет или "просядут" обороты — особенно на старых авто.
Даже на новых автомобилях эта привычка остаётся полезной. Она снижает нагрузку на стартер и аккумулятор, помогает избежать преждевременного износа деталей. А если вы планируете ездить на машине долго, то каждая мелочь, продлевающая ресурс узлов, будет работать на ваш кошелёк.
Независимо от возраста автомобиля и сезона, выжимать сцепление при запуске двигателя — это простая, но полезная привычка. Она облегчает запуск, снижает износ и помогает технике служить дольше. И пусть производитель говорит обратное — практика говорит за себя.
Сцепле́ние — элемент трансмиссии автомобиля, передающий крутящий момент двигателя и позволяющий кратковременно отсоединить двигатель от всех остальных элементов трансмиссии и вновь их плавно соединить (сцепить).
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