Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моете голову каждое утро? Возможно, вы сами делаете волосы жирными
3 фитнес-метода, которые преобразят ваше тело менее чем за час
От славы до забвения и обратно: продюсер раскрыл, как Юлия Чичерина может вернуть утраченную популярность
Пятна, прыщи, ломкие пряди: один чек-лист возвращает красоту коже и волосам после отпуска
Лимоны не гниют и не высыхают: кладите их отдельно от этих фруктов — и забудьте о проблеме на месяц
Тишина в летние вечера: как создать комфорт и защититься от комаров на даче
Городские пространства, гастрокластеры и больницы: Norlin инвестирует в будущее
Жрут масло как не в себя: пять моторов, которые заставят потратить на обслуживание целое состояние
Ущелье, где природа говорит шёпотом: это место во Франции оставит вас без слов

Обменяй авто и попрощайся с деньгами: перекупщик раскрывает серую схему автосалонов

1:57
Авто

На первый взгляд, трейд-ин кажется удобной и выгодной схемой: приезжаешь в автосалон, сдаешь старую машину — и уезжаешь на новой, без лишних хлопот. Но всё не так радужно. Перекупщик с 25-летним стажем рассказал, почему от этой схемы лучше отказаться.

Мужчина в автосалоне
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в автосалоне

В чём подвох

Главная проблема трейд-ина — финансовая потеря. За автомобиль в автосалоне зачастую предлагают на 30-40% меньше его реальной рыночной стоимости. Даже с учётом скидки на новый авто разница остаётся серьёзной — вы просто недополучаете деньги.

По сути, это та же схема, что и у перекупщиков, только под красивым названием. Менеджеры в салоне отлично знают, как занизить оценку, указать на "дефекты" и убедить, что цена справедливая. А потом эту же машину продают с наценкой — уже другим клиентам.

Удобство — за ваш счёт

Да, трейд-ин избавляет от необходимости размещать объявления, отвечать на звонки и договариваться с покупателями. Но за это удобство вы платите — собственным бюджетом. И далеко не все задумываются, сколько теряют на самом деле.

Ограничения по выбору

В большинстве случаев трейд-ин работает только при покупке нового автомобиля определённой марки. Это ограничивает выбор и не позволяет рассмотреть более выгодные или интересные варианты — например, подержанный автомобиль в отличном состоянии, но за меньшие деньги.

А если вы планируете взять авто с пробегом? Тут трейд-ин вообще не работает - и вы снова остаетесь без гибкости.

Если вы готовы немного потратить времени — самостоятельная продажа через объявления почти всегда принесёт больше денег. А если не хотите общаться с десятками покупателей — можно воспользоваться услугами честного автоброкера или выкупа с прозрачными условиями.

Уточнения

Автосалон (магазин) — совместный (авторизованный) филиал автозавода и банка по оформлению потребительских ссуд и продаже (чаще легковых) автомобилей в кредит. (см. магазин)

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии
Садоводство, цветоводство
Выкидывали чистотел как сорняк? А он всю жизнь мог спасать урожай без химии Аудио 
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Наука и техника
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов Аудио 
Цвет двери, который делает квартиру дешёвой: не дайте ремонту сойти на нет
Недвижимость
Цвет двери, который делает квартиру дешёвой: не дайте ремонту сойти на нет Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Гости сметут за 10 минут: салат с крабовыми палочками, но без крупы
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Израиль не справился с гиперзвуковыми ударами Ирана: повреждены базы и НИИ
Израиль не справился с гиперзвуковыми ударами Ирана: повреждены базы и НИИ
Последние материалы
Эйнштейн ошибся: найден ключ к недостижимой температуре
Тренировка, которую вы не замечали: одно упражнение на кор — и боль в пояснице уходит
6 самых пугающих крыс в мире: от мутантов до волосатых гигантов
Неровный макияж лица: какие привычки мешают вам получить идеальное покрытие
Дружба, которая сильнее инстинктов: как зебра и носорог стали семьёй
Сыворотка не работает? Возможно, вы забываете самый важный шаг при нанесении гиалуроновой кислоты
Ложка мёда и немного чили — и солёные огурцы за 2 дня получаются вкуснее, чем из бабушкиной кладовой
Цифры обманут, а потрепанное сиденье — нет: простые способы вычислить липовый пробег автомобиля
Гонщик на краю: вот как допинг-скандал меняет судьбу Тадея Погачара
Дом, где бывали Кеннеди, выставлен на продажу: историческое поместье Билла Коха за $24 млн
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.