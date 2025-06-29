Обменяй авто и попрощайся с деньгами: перекупщик раскрывает серую схему автосалонов

1:57 Your browser does not support the audio element. Авто

На первый взгляд, трейд-ин кажется удобной и выгодной схемой: приезжаешь в автосалон, сдаешь старую машину — и уезжаешь на новой, без лишних хлопот. Но всё не так радужно. Перекупщик с 25-летним стажем рассказал, почему от этой схемы лучше отказаться.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина в автосалоне

В чём подвох

Главная проблема трейд-ина — финансовая потеря. За автомобиль в автосалоне зачастую предлагают на 30-40% меньше его реальной рыночной стоимости. Даже с учётом скидки на новый авто разница остаётся серьёзной — вы просто недополучаете деньги.

По сути, это та же схема, что и у перекупщиков, только под красивым названием. Менеджеры в салоне отлично знают, как занизить оценку, указать на "дефекты" и убедить, что цена справедливая. А потом эту же машину продают с наценкой — уже другим клиентам.

Удобство — за ваш счёт

Да, трейд-ин избавляет от необходимости размещать объявления, отвечать на звонки и договариваться с покупателями. Но за это удобство вы платите — собственным бюджетом. И далеко не все задумываются, сколько теряют на самом деле.

Ограничения по выбору

В большинстве случаев трейд-ин работает только при покупке нового автомобиля определённой марки. Это ограничивает выбор и не позволяет рассмотреть более выгодные или интересные варианты — например, подержанный автомобиль в отличном состоянии, но за меньшие деньги.

А если вы планируете взять авто с пробегом? Тут трейд-ин вообще не работает - и вы снова остаетесь без гибкости.

Если вы готовы немного потратить времени — самостоятельная продажа через объявления почти всегда принесёт больше денег. А если не хотите общаться с десятками покупателей — можно воспользоваться услугами честного автоброкера или выкупа с прозрачными условиями.

Уточнения

Автосалон (магазин) — совместный (авторизованный) филиал автозавода и банка по оформлению потребительских ссуд и продаже (чаще легковых) автомобилей в кредит. (см. магазин)

