Цифры обманут, а потрепанное сиденье — нет: простые способы вычислить липовый пробег автомобиля

Скрученный пробег — классическая уловка продавцов на вторичном рынке. Несмотря на распространённость цифровых баз и диагностических сервисов, махинации с одометром всё ещё встречаются. Эксперты портала "За рулем" рассказали, как самостоятельно распознать подлог, не прибегая к помощи автомехаников.
Первое, на что стоит обратить внимание — состояние элементов интерьера.
Педали начинают терять заводские накладки примерно после 100 000 км.
Изношенная рукоятка КПП, потёртое рулевое колесо и водительское кресло - всё это признаки солидного пробега.
Если при этом в салоне всё выглядит подозрительно новым, а некоторые детали явно "освежили" (новая кожа, блестящий пластик), — это серьёзный повод насторожиться.
Обратите внимание на кузов:
Царапины на дверных кромках, капоте, порогах — типичные "бытовые" повреждения, которые копятся с годами и километрами.
Следы вскрытия панели приборов - сколы, царапины или незаводская сборка вокруг одометра также могут указывать на вмешательство.
Даже без оборудования можно уловить признаки усталости мотора:
потеря тяги;
неравномерная работа;
затруднённый запуск;
повышенный расход масла.
Эти симптомы говорят о серьёзном износе, который явно не соответствует "скромному" пробегу, указанному на приборке.
И наконец — самый надёжный способ. Используйте онлайн-сервисы, которые собирают данные с диагностик, техосмотров, страховых и дилеров.
Если выяснится, что год назад машина имела пробег в 200 000 км, а сегодня на табло — 150 000, никакие объяснения не помогут: факт скрутки налицо.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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