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Турбомотор против атмосферника: разгон с огоньком или пробег на века — битва без компромиссов

2:46
Авто

Споры о том, какой двигатель лучше — турбированный или атмосферный — не утихают уже много лет. Одни выбирают динамику и технологии, другие — надёжность и простоту. В интервью порталу naavtotrasse.ru директор по маркетингу компании FEBEST Павел Пикин объяснил, в чём плюсы и минусы каждого типа ДВС и на что ориентироваться при выборе.

Двигатель
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Двигатель

Турбодвигатель: максимум с минимума

Современные турбомоторы — это способ "выжать" максимум мощности из небольшого объема. Благодаря наддуву они обеспечивают отличную тягу даже на низких оборотах, быстро разгоняются и при этом соответствуют строгим экологическим требованиям.

Но за всё приходится платить. Турбодвигатели требуют более аккуратного обслуживания и точного соблюдения регламентов. Они чувствительны к качеству топлива, масла и даже мелочам вроде прокладок и уплотнителей. Здесь не получится поставить "почти подходящую" запчасть — система не простит.

Плюсы:

  • отличная динамика даже у небольших машин;

  • экономия топлива;

  • современные технологии.

Минусы:

  • высокая чувствительность к качеству обслуживания;

  • дорогой и сложный ремонт;

  • не терпит дешёвых расходников и "аналогов".

Атмосферный двигатель: надёжность на каждый день

Атмосферники — классика, проверенная десятилетиями. Простая конструкция, минимум слабых мест, стабильная работа даже при неидеальном обслуживании. Такие моторы способны пройти 300-400 тысяч километров без капремонта, если вовремя менять масло и фильтры.

Конечно, динамика у атмосферных моторов обычно скромнее. Разгон медленнее, обгон — не всегда уверенный, особенно на тяжёлых автомобилях.

Плюсы:

  • высокая надёжность;

  • проще и дешевле в обслуживании;

  • не капризен к топливу.

Минусы:

  • меньшая мощность на литр объёма;

  • медленный разгон;

  • может не хватать тяги при полной загрузке.

Что лучше выбрать

По словам эксперта, универсального ответа нет. Всё зависит от того, что важнее конкретному водителю — динамика или беспроблемная эксплуатация. Турбомотор подойдёт тем, кто хочет ярких ощущений от вождения, готов обслуживать автомобиль строго по регламенту и использовать только качественные детали. Атмосферник — для тех, кто ценит надёжность, простоту и предсказуемость.

Производители сегодня чаще делают ставку на турбомоторы, особенно в сегменте кроссоверов и компактных авто. Но атмосферные агрегаты по-прежнему востребованы — особенно там, где топливо не самого лучшего качества или климат суров.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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