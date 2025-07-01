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С виду надёжные, на деле — провальные: 7 автомобилей с критичным падением цен

4:58
Авто

Одни автомобили спустя годы теряют в стоимости лишь немного — ими можно гордиться и выгодно продать. А другие уже через год превращаются в обузу: ценник падает стремительно, покупатели не интересуются, торг становится неизбежным. Обесценивание — не всегда показатель плохого качества. Иногда срабатывает репутация бренда, неудачное позиционирование или общее недоверие рынка.

JAC J7
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
JAC J7

Приводится список моделей, на которые стоит обратить особое внимание — их ценность на вторичном рынке уходит быстрее, чем у конкурентов.

7. JAC J7

Лифтбэк с амбициями, но без доверия.

J7 активно продвигался как замена Skoda Octavia. Предлагались турбомотор, цифровая панель, современный салон. Однако репутация бренда оказалась слабым местом.

Через год — падение до 35-40%. Через два — минус 50% от изначального прайса. Причина в том, что покупатели боятся неизвестного бренда, не верят в надёжность и возможности обслуживания. На вторичке — интерес минимальный, ценовой потолок для двухлетнего экземпляра фиксируется в пределах 800-900 тысяч рублей.

6. Renault Kaptur

Кроссовер с хорошим началом и печальным продолжением.

Сначала Kaptur казался отличным решением: стильный дизайн, полный привод, высокий клиренс. Но после первых лет эксплуатации выяснилось, что по сути это Duster с обвесом.

Цены на подержанные машины 2021 года снижаются на 35-40%, а при пробеге свыше 100 тыс. км — до 50%. Основные минусы: слабая трансмиссия на вариаторе, устаревшие моторы и ощущение, что переплата за внешность себя не оправдывает.

5. Volkswagen Polo (лифтбэк)

Когда надёжность осталась в прошлом.

До ухода с рынка Polo был оплотом стабильности. Сейчас поддержка отсутствует, а поставки запчастей осложнены. Это серьёзно сказалось на ликвидности модели.

Падение в первый год достигает 30-40%, а через два года стоимость снижается почти вдвое. Потенциальные покупатели опасаются сложностей с ремонтом, перекупщики интереса не проявляют.

4. Chery Tiggo 7 Pro

Технологичный, но недооценённый на вторичке.

С первого взгляда — привлекательный кроссовер с богатым оснащением и турбомотором. Но уже через 1,5-2 года — падение цены на 40%. На это влияют сразу несколько факторов: недоверие к китайским турбомоторам, неразбериха в комплектациях и участие модели в каршеринге и такси, что портит имидж.

Даже при хорошем состоянии и умеренном пробеге продажи идут тяжело.

3. Lifan X60

Классика "китайца", от которого все устали.

Один из самых доступных кроссоверов прошлого десятилетия. Сейчас X60 практически не вызывает интереса: бренд ушёл, сервисная поддержка исчезла, детали — только с разборок.

Через 3-4 года обесценивание доходит до 60-70%. В продаже встречаются машины 2020 года по цене менее 400 тысяч рублей. Из-за проблем с надёжностью и отсутствием бренда X60 считается последним вариантом "на пару сезонов".

2. Geely Emgrand X7

Солидный снаружи, но тяжёлый в содержании.

Модель пыталась конкурировать с Kia Sportage, но слабая эргономика, неудачные настройки рулевого управления и капризная электроника быстро свели усилия на нет.

За два года потеря стоимости достигает 45-50%, а через три года — уже 65%. Даже автомобили с небольшим пробегом не вызывают интереса у покупателей, поскольку ассоциируются с временным решением, а не надёжным выбором на долгие годы.

1. Nissan Murano (Z51/Z52)

Премиальный облик, дорогая реальность.

Murano выглядит статусно, оснащён хорошо, в салоне комфортно. Но содержание обходится дорого: вариатор требует вмешательства, бензиновый аппетит — под 15 литров, налог и страховка — ощутимы.

Через три года — до 60% снижения стоимости. При пробеге свыше 100 тысяч Murano воспринимается как дорогая обуза, требующая вложений на сумму от 200 до 300 тысяч. На вторичном рынке — крайне невостребован.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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