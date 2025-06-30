Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блеск за копейки: как лимон с содой спасают мутные фары и ваши нервы
Пенсионные надбавки: кому положены дополнительные выплаты с 1 июля
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Тайная жизнь плесени: как мы сами создаём идеальные условия для её роста
Форзиция распускается первой: удивительные секреты весеннего цветения, которые покорят ваш сад
Кто сказал, что кардио — это только бег: вот как сжигать жир с удовольствием
Учёные нашли ответ: медленные землетрясения не чувствуются, но спасают жизни
Завтрак на 52 тысячи человек: Турецкий рекорд, который стал легендой
Сухофрукты и контроль веса: как вкусно поддерживать сытость и не поправляться

Хотели бизнес-класс за 3 миллиона — а купили только 500 машин

2:08
Авто

За полгода — меньше 550 проданных Lada Aura. Даже не провал, а рыночная пауза. И всё это — на фоне майской акции, когда цену срезали на 700 тысяч рублей: с 2,8 млн до 2,1 млн. Именно тогда и случился "рекорд" — 118 машин за месяц. Из них 90 купили обычные люди, а не компании.

Lada e-Aura
Фото: lada.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Lada e-Aura

В остальное время — тишина. Как бы АвтоВАЗ ни старался, удлинённую Весту за почти 3 миллиона народ не понял. Потому что кожа и заднее пространство не делают из Весты премиум-класс.

Сейчас все с тревогой ждут дебюта Azimut — нового кроссовера от того же АвтоВАЗа. Старт серийного производства обещают на следующий год, и общественность уже спорит: будет ли он хитом или повторит путь Ауры.

А всё просто. Если маркетологи снова поставят ценник в 2,8-3,5 млн рублей — провал неминуем. Потому что конкуренты не дремлют. Тот же Haval Jolion уже предлагает полный привод и отличную комплектацию дешевле трёх миллионов.

А у Azimut — передний привод и двигатели на 120-130 сил. В будущем обещают "полуторку" с турбиной на 150, но когда она появится — вопрос. Сейчас же, чтобы выжить в этом ценовом котле, Azimut должен брать только ценой.

О чём речь:

  • Базовая комплектация должна укладываться в 1,8-1,9 млн.

  • Верхняя — не выше 2,7-2,8 млн.

Иначе снова придётся резать цену на полмиллиона, чтобы хоть кто-то захотел взять новинку. Именно это и произошло с Auroй — когда поняли, что ставку на чиновников и бизнес-класс народ не принял.

Aura в итоге превратилась из "русской Camry" в просто длинную Весту. И именно в таком виде начала хоть как-то продаваться. Надеемся, что с Azimut выводы сделают заранее.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Лобовое скажет спасибо: народный способ победить блики и царапины на стекле
Авто
Лобовое скажет спасибо: народный способ победить блики и царапины на стекле Аудио 
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Домашние животные
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Последние материалы
Блеск за копейки: как лимон с содой спасают мутные фары и ваши нервы
Пенсионные надбавки: кому положены дополнительные выплаты с 1 июля
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Тайная жизнь плесени: как мы сами создаём идеальные условия для её роста
Форзиция распускается первой: удивительные секреты весеннего цветения, которые покорят ваш сад
Кто сказал, что кардио — это только бег: вот как сжигать жир с удовольствием
Учёные нашли ответ: медленные землетрясения не чувствуются, но спасают жизни
Хотели бизнес-класс за 3 миллиона — а купили только 500 машин
Завтрак на 52 тысячи человек: Турецкий рекорд, который стал легендой
Сухофрукты и контроль веса: как вкусно поддерживать сытость и не поправляться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.