Хотели бизнес-класс за 3 миллиона — а купили только 500 машин

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

За полгода — меньше 550 проданных Lada Aura. Даже не провал, а рыночная пауза. И всё это — на фоне майской акции, когда цену срезали на 700 тысяч рублей: с 2,8 млн до 2,1 млн. Именно тогда и случился "рекорд" — 118 машин за месяц. Из них 90 купили обычные люди, а не компании.

Фото: lada.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Lada e-Aura

В остальное время — тишина. Как бы АвтоВАЗ ни старался, удлинённую Весту за почти 3 миллиона народ не понял. Потому что кожа и заднее пространство не делают из Весты премиум-класс.

Сейчас все с тревогой ждут дебюта Azimut — нового кроссовера от того же АвтоВАЗа. Старт серийного производства обещают на следующий год, и общественность уже спорит: будет ли он хитом или повторит путь Ауры.

А всё просто. Если маркетологи снова поставят ценник в 2,8-3,5 млн рублей — провал неминуем. Потому что конкуренты не дремлют. Тот же Haval Jolion уже предлагает полный привод и отличную комплектацию дешевле трёх миллионов.

А у Azimut — передний привод и двигатели на 120-130 сил. В будущем обещают "полуторку" с турбиной на 150, но когда она появится — вопрос. Сейчас же, чтобы выжить в этом ценовом котле, Azimut должен брать только ценой.

О чём речь:

Базовая комплектация должна укладываться в 1,8-1,9 млн.

Верхняя — не выше 2,7-2,8 млн.

Иначе снова придётся резать цену на полмиллиона, чтобы хоть кто-то захотел взять новинку. Именно это и произошло с Auroй — когда поняли, что ставку на чиновников и бизнес-класс народ не принял.

Aura в итоге превратилась из "русской Camry" в просто длинную Весту. И именно в таком виде начала хоть как-то продаваться. Надеемся, что с Azimut выводы сделают заранее.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ».

