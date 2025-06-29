Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

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На площадках дилеров — свежие Lada Vesta, почти без пробега. Некоторые — на заводском бензине, другие — с пробегом в 5-7 тысяч. Автомобили выставляются на продажу спустя считаные недели после покупки. Причины? Несколько, и все весомые.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Седан Lada Vesta

Внешне — всё хорошо: современный дизайн, обновлённый салон, обогрев форсунок, подушки безопасности, возвращённая ESP. Машина уверенно выглядит на фоне одноклассников, особенно в версии NG.

Однако цена — за гранью "народности". Базовая комплектация — от 1,5 млн рублей. За комфорт приходится отдавать до 2 миллионов. В условиях высоких ставок и свёрнутых льготных программ — недосягаемый порог для большинства.

Главная боль — электроника. Машина теряет ключ, на приборке появляются ошибки, бесключевой доступ срабатывает выборочно, стоп-сигналы работают нестабильно. В отдельных случаях авто не заводится вовсе.

На фоне этого наблюдается отток к китайским маркам. При близкой цене у тех больше опций в базе, стабильнее поведение электроники и налаженный сервис. Модели вроде Haval Jolion становятся логичной альтернативой.

Надёжность Весты остаётся лотереей. Есть удачные экземпляры с солидным пробегом и без проблем. Но нередки случаи, когда коробку приходится менять после 5 тысяч километров.

Рынок показывает: большинство не готовы рисковать. При схожем бюджете выбирается то, что даёт предсказуемость и комфорт — пусть даже с "иероглифами" на багажнике.

Уточнения

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.

