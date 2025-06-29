Ставишь объявление — и тишина: авто, мимо которых проходят даже самые отчаянные

На вторичке есть авто, которые разбирают ещё до публикации — за них дерутся, дают задатки и мчат на осмотр в ночь. Но есть и другие — "проклятые" экземпляры, висящие на сайтах месяцами. С ними никто не хочет связываться. Даже перекупы.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Renault Fluence

Дело не в поломках. Просто никто не хочет их покупать

Для перекупа главное — купить дёшево, продать быстро. А эти машины продаются медленно и со скрипом. Причины у всех разные: пугающее имя, мрачная репутация, устаревшие технологии или просто тотальное недоверие покупателей.

Renault Fluence — в народ не пошёл. Слишком "европейский", слишком сложный. Хорош по технике, но не вызывает эмоций. Даже при отличной цене может висеть в продаже месяцами. Перекупы считают его мёртвым грузом.

Hyundai Elantra HD/MD — надёжная, но уставшая. Почти все экземпляры с пробегом "в такси". Люди ищут свежее, а старую Elantra нужно долго уговаривать купить.

Opel Astra J — управляется классно, но репутация "дорогого в обслуживании немца" делает своё дело. Никто не хочет брать кота в мешке, даже если он — швейцарский.

Chevrolet Malibu — большой, комфортный, но никому не нужен. Российский рынок его не понял. Те, кто ищет "американца", хотят другого — "Тахо" или "Мустанг", а не седан на 17-х дисках.

Peugeot 408 — огромный багажник, высокий клиренс, но статус у него "грустный француз". После 150 тысяч пробега — только для любителя. А таких единицы.

Ford Mondeo — хорош на ходу, но слишком большой, чтобы быть практичным. И слишком забытый, чтобы быть желанным. Покупатели его боятся, а перекупы — тем более.

Citroën C5 — идеальный в теории, невидимый на рынке. Продать его — как искать сотоварища по редкому хобби. Кто поймёт — будет счастлив. Но чаще — никто не понимает.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



