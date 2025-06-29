Свечи всё скажут: 5 признаков, что двигатель уже на грани, и скоро будет совсем плохо

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Свечи зажигания — это не просто расходник. По их внешнему виду можно с высокой точностью определить, что происходит внутри двигателя, и вовремя предотвратить серьёзные поломки. Специалисты СТО рассказали, на что стоит обращать внимание при замене или проверке свечей.

Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ свечи зажигания

1. Мягкий чёрный налёт — слишком богатая смесь

Если на свечах появился бархатистый чёрный налёт, скорее всего, в цилиндры поступает слишком много топлива. Это нарушает нормальное сгорание смеси. Возможные причины:

неправильная настройка зажигания;

сбой в системе подачи топлива;

неисправные свечные провода;

неподходящие свечи (особенно по тепловому диапазону).

Решение: проверить параметры смеси, состояние системы зажигания и соответствие свечей рекомендациям производителя.

2. Жёлтые или бронзовые отложения — топливо с примесями

Такой налёт может указывать на использование бензина с высоким содержанием свинца или других вредных добавок. Особенно если это регулярно наблюдается после заправки на конкретной АЗС.

Решение: сменить заправку и использовать проверенное топливо.

3. Белый изолятор и чёрные пятна — перегрев свечей

Если у свечи белый изолятор с тёмными вкраплениями и эрозией на электродах — это верный признак перегрева. Причины:

неправильная установка свечей;

нарушение системы охлаждения;

преждевременное зажигание.

Решение: перепроверить зажигание, систему охлаждения и убедиться в правильности установки.

4. Расплавленные электроды и вздутый изолятор — калильное зажигание

Один из самых опасных признаков. Калильное зажигание возникает, когда смесь воспламеняется раньше времени от перегретых свечей или нагара. Визуально свеча выглядит повреждённой, с металлическим налётом и следами оплавления.

Решение: немедленно заменить свечи, проверить систему охлаждения и топливо.

5. Красноватый налёт на электродах — подозрительное топливо

Если свеча покрыта красным или розовым налётом, возможно, использовалось топливо с запрещёнными присадками, которые повышают октановое число. Это может повредить ДВС.

Решение: сменить АЗС и провести полную диагностику системы питания.

Общий совет

Если свечи выглядят нормально — с серовато-коричневыми отложениями и без повреждений — двигатель, скорее всего, работает в штатном режиме. Но если есть хотя бы один из описанных признаков, лучше не затягивать с диагностикой.

Уточнения

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях.

